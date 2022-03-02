İvana Sert'den şaşırtan cevaplar! "Sezer’e 10 tane çocuk veririm!"

İvana Sert, Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin’in sunduğu törende 'Yılın En Stil Kadını' ödülüne layık görüldü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan modacı, "Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"PAZARDAN GİYİNİYORUM"



Marka takıntısı olmadığını belirten 42 yaşındaki güzel, "Kıyafetlerimi kendim dikiyorum, hiçbir zaman büyük paralar harcamadım. Ben akıllı davranıyorum, paramı akıllı harcıyorum. Gayrimenkul gibi yatırımlar yapıyorum. Şık olmak ve zengin olmaya gerek yok, ben pazardan giyiniyorum. Alışveriş de yapıyorum, ikinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir çok fazla para harcamıyorum. Benim tek hobim ayakkabı; ayakkabının güzel olması deri olması gerek. Suni deri sağlıklı olmadığı için ayaklar önemli, kıymetini yaşlanınca anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Hayvanseverler sizin bu sözlerinizi duymasın" yorumu üzerine Sert, "Ayakkabı, kemer çanta gibi şeyleri maalesef kullanıyoruz” açıklamasını yaptı.

"BEYAZ KUM HAYALİMDİ"



Sezer Dermenci ile evliliği hakkında İvana Sert, "Hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Bizim ilişki güzeldi. 'Birbirimizi bulduk' diyebilirim. Maldivler'de evlenmek hayalimdi. Daha doğrusu Maldivler değil beyaz kum hayalimdi, Şile’de beyaz kum olmadığı için” şeklinde konuştu.