GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Magazinİvana Sert'den şaşırtan cevaplar! "Sezer’e 10 tane çocuk veririm!"
HaberlerMagazin Haberleri İvana Sert'den şaşırtan cevaplar! "Sezer’e 10 tane çocuk veririm!"
ABONE OL

İvana Sert'den şaşırtan cevaplar! "Sezer’e 10 tane çocuk veririm!"

İvana Sert Best Of Europe Awards törenine katılanlar arasındaydı. Eski eşi Yurdal Sert'le evliliğinden Ateş adında bir oğlu olan, geçtiğimiz yıl turizmci Sezer Dermenci ile Maldivler'de nikah masasına oturan ünlü modacı, "Yeniden çocuk sahibi olmak ister misiniz?" sorusunu dikkat çeken bir cevap verdi.

02.03.2022 - 13:39 |
İvana Sert'den şaşırtan cevaplar! "Sezer’e 10 tane çocuk veririm!"

İvana Sert, Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin’in sunduğu törende 'Yılın En Stil Kadını' ödülüne layık görüldü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan modacı, "Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"PAZARDAN GİYİNİYORUM"


Marka takıntısı olmadığını belirten 42 yaşındaki güzel, "Kıyafetlerimi kendim dikiyorum, hiçbir zaman büyük paralar harcamadım. Ben akıllı davranıyorum, paramı akıllı harcıyorum. Gayrimenkul gibi yatırımlar yapıyorum. Şık olmak ve zengin olmaya gerek yok, ben pazardan giyiniyorum. Alışveriş de yapıyorum, ikinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir çok fazla para harcamıyorum. Benim tek hobim ayakkabı; ayakkabının güzel olması deri olması gerek. Suni deri sağlıklı olmadığı için ayaklar önemli, kıymetini yaşlanınca anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Hayvanseverler sizin bu sözlerinizi duymasın" yorumu üzerine Sert, "Ayakkabı, kemer çanta gibi şeyleri maalesef kullanıyoruz” açıklamasını yaptı.

İvana Sert'ten 'ikinci çocuk' açıklaması! 'Türkiye'nin stil ikonu olur'
İlgili Haber
İvana Sert'ten 'ikinci çocuk' açıklaması! 'Türkiye'nin stil ikonu olur'
İvana Sert-Sezer Dermenci nikahından yeni kareler geldi!
İlgili Haber
İvana Sert-Sezer Dermenci nikahından yeni kareler geldi!
İvana Sert ve Sezer Dermenci evlendi
İlgili Haber
İvana Sert ve Sezer Dermenci evlendi
İvana Sert'ten evlilik açıklaması: 'Kadınlar para koparmak için boşanıyor'
İlgili Haber
İvana Sert'ten evlilik açıklaması: 'Kadınlar para koparmak için boşanıyor'

 "BEYAZ KUM HAYALİMDİ"


Sezer Dermenci ile evliliği hakkında İvana Sert, "Hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Bizim ilişki güzeldi. 'Birbirimizi bulduk' diyebilirim. Maldivler'de evlenmek hayalimdi. Daha doğrusu Maldivler değil beyaz kum hayalimdi, Şile’de beyaz kum olmadığı için” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İvana Sert'den şaşırtan cevaplar! "Sezer’e 10 tane çocuk veririm!"

İvana Sert'den şaşırtan cevaplar! "Sezer’e 10 tane çocuk veririm!"

Arda Kural'dan Sarp Levendoğlu açıklaması: Kariyerinden çok görüntüsü ile ilgilendi!

Arda Kural'dan Sarp Levendoğlu açıklaması: Kariyerinden çok görüntüsü ile ilgilendi!

Hande Yener ayağı sargılı ödül töreninde! "Bacak nazarmış öyle diyorlar"

Hande Yener ayağı sargılı ödül töreninde! "Bacak nazarmış öyle diyorlar"

Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz sona erdi!

Deha Bilimlier ile Aslı Bilimlier arasındaki kriz sona erdi!

Sıradaki Haber