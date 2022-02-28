İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
Survivor'ın geçtiğimiz yılki şampiyonu İsmail Balaban, annesiyle yaptığı telefon konuşması sonrası, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılmıştı. Balaban'ın, adadan döndükten kısa bir süre sonra takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Kayınvalidesi Ümmü Gülsüm Balaban ile yaşadığı tartışma sonucu tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Gamze Atakan, İsmail Balaban'dan sonra yeniden nişanlandı.
İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Survivor 2021 sezonunda yarışan oğlu İsmail Balaban'ı arayarak, gelini Gamze Atakan hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.
Ümmü Gülsüm Balaban, oğlu İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan ve ailesi için ''Beni yılan gibi soktular oğlum. O kız bıraktığın gibi değil'' diyerek izleyenleri şaşkına çevirmişti.
Survivor'dan şampiyon olarak döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, çok geçmeden Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı.
NİŞANLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Bir süredir sessizliğini koruyan Gamze Atakan'ın ise geçtiğimiz günlerde kendisi gibi ziraat mühendisi olan sevgilisiyle nişanlandığı ortaya çıktı. Gamze Atakan'ın akrabaları, nişan tarihini ve yerini sosyal medyada duyurarak nişana herkesi beklediklerini belirtti.
Öte yandan Gamze Atakan'ın nişan töreninden görüntüleri de sosyal medyaya sızdı.