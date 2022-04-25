İrem Helvacıoğlu: Yaşım küçüktü, idrak edemedim. Şimdi olsa dava açardım

Youtube’da yayınladığı şarkısıyla şöhreti yakalayan Gökhan Türkmen, bugün internet üzerinden keşfedilmenin daha zor olduğunu belirterek, “Çok fazla seçenek var. Artık biraz daha üst seviyelerde bir şeyler aranıyor. Çıkış yapmak isteyen gençlerin çok çalışması, biraz sabrını, sebatını göstermesi gerekiyor” dedi.

"SİNEMADA İYİ BİR EKİPTE YER EDİNMEK İSTERİM"

Sinemayla ilgili hayalleri olduğunu dile getiren 38 yaşındaki şarkıcı, “Sinemayı çok seviyorum. Kendi yaptığımız bir şeyin içinde olmak beni çok mutlu edebilir. Sinemada iyi bir ekibin içinde bir yer edinmek isterim” ifadelerini kullandı.

"BEN ALBÜM ADAMIYIM"

Türkmen, neden single tercih ettiğiyle ilgili soruyu, “Ben albüm adamıyım. Albüm seviyorum ama şarkılar bir hikayeyi tamamlıyorsa albüm yapıyorum. Tek tek çıktığı zaman single çıkarıyoruz. Çünkü benim için albümün bütün şarkılarının birbirini tamamlayan bir hikayesi olmalı. Tek başına bir eser gibi düşünüyorum” şeklinde yanıtladı.

'Mahşer' isimli yeni single’ıyla çok iyi tepkiler aldığını söyleyen ünlü müzisyen, “Şarkı çıktıktan sonra, ilk konserimizden itibaren herkes hep bir ağızdan söylemeye başladı. Güzel gidiyor” şeklinde konuştu.

"MÜZİK ÖĞRETMENİ OLMAYI TERCİH EDERİM"

Öte yandan programın 'Hızlı Sorular' bölümünde Gökhan Türkmen, tıraş olmaktansa her şeyi bırakıp müzik öğretmeni olmayı tercih edeceğini söyledi.

"O ZAMAN KAFAM YETMEDİ"

İrem Helvacıoğlu, bir defasında sette koluna soğuk çay enjekte edildiğini ve ölümden döndüğünü anlattı. "Sonra oyunculuğa neden devam ettin? 'Ne kadar saçma bir sektör' demedin mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi:Demedim ama o dizide neden devam ettim, bilmiyorum. Yaşım küçüktü, idrak edemedim. Şimdi olsa dava açardım da o zaman buna kafam yetmedi.

"GENLER ANNEMDEN"

Şimdilerde TV8'de yayınlanan 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren 32 yaşındaki oyuncu, bir kozmetik markasından 'En güzel saç ödülü' aldığı hatırlatılınca, “Aldığımı öğrendiğimde hoşuma gitti tabii. Anneme teşekkür ettim, genler ondan geliyor” karşılığını verdi.