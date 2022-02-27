İlker Aksum: Yeni projeler yolda

Ünlü oyuncu İlker Aksum, annesi Nurdan hanım ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde obektiflere takıldı. Yeni projeleri için yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Aksum; "bu yıl iki tane sinema filmimiz vizyona girecek. Sonrasında da dijital yada televizyon için dizi projemiz olacak. Şu anda çalışmalarımız ve aynı zamanda da yeni projeler için görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasında bulundu.