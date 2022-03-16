Hasan Can Kaya 'seyircileri ajanstan' iddiasına sert yanıt verdi!

YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla büyük çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platforma transfer olan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

"İSPATLASINLAR PROGRAMI VERİRİM"



Programıyla gündemden düşmeyen Kaya, seyircilerinin oyunculuk ajansından getirildiği iddiasına cevap verdi. 'Konuşanlara' katılan herkesin gerçek seyircisi olduğunu söyleyen Hasan Can Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Seyircilerimin bırak cast olmasını bir kişi de çıkıp 'Hasan Can'ın ekibinden bana şu cümleyi dedirttiler' desin ben programımı veririm. 100. bölümü çektik. O cümleyi o cevabı nasıl verdi diyenler oluyor. Benim zaten işim bu. Bu herkesin yapamayacağı bir durum. Bizim işimizde hep bir hile arama var. Eleştirmek isteyen her zaman bir şey bulur zaten."

"REHAVETE KAPILMAK BENİ BİTİREBİLİR"



Hasan Can Kaya, Candaş Tolga Işık'ın "Sansür kaygısı var mı?" sorusuna da yanıt verdi. Genç isim, "Kaygının sonu yok ama yaşamamaya çalışıyorum. Bazen kendime Hasan Can programı fazla kestin diyorum, bunlar yayınlanmalıydı diyorum" dedi.Kaya, sözlerine; "Kitle büyüdüğü için taviz vermek durumundaydık. Mizah biraz cüret işidir. Cüretin altını doldurmak gerekiyor. 30 yaşından sonra başarılı olmamım hayırlı tarafı bu oldu. Eskiden olsa kitleyi kaybetmeyeyim diye büyük tavizler verebilirdim. Şu anda uzun vadede beni neyin bitirebileceğini biliyorum. Beni rehavet bitirebilir. Mizah yapma isteğin azalır ve neşeni kaybedersen o mizahçı bitmiştir" diye devam etti.

MİZAHIYLA OXFORD'DA!



Öte yandan Hasan Can Kaya, geçtiğimiz haftalarda da Oxford Üniversitesi’nden davet almıştı. Ünlü komedyen, ‘Evrensel Mizah’ konulu özel bir söyleşi gerçekleştirmişti.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE



Stand-up gösterisi ile adından sıkça söz ettiren 31 yaşındaki komedyen, 2.5 yıldır yönetmeni Sultan San (39) ile aşk yaşıyordu. İkili geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde ayrılık kararı almıştı.

Hasan Can Kaya, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.