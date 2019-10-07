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• 07 Ekim 2019 - 16:20 • Son Güncelleme:

Ünlülerin çocukları

Bir döneme damga vuran ünlü sunucu kızını 2006 yılında kucağına almıştı...

• 07 Ekim 2019 - 16:20 • Son Güncelleme:
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Gündüz kuşağı programı sunucusu Esra Ceyhan, 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenmiş, 2009 yılında boşanmıştı. Çiftin kızları Ayşe 16 yaşına bastı. Ceyhan, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaştı.

2İYİ Kİ DOĞDUN AYŞE

İYİ Kİ DOĞDUN AYŞE

Esra Ceyhan, doğum günü mesajları için de teşekkür etti:

"Canım yavrum Ayşe’min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum"

3Ünlülerin çocukları

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere'nin annesi gibi müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor. Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

4Ünlülerin çocukları

Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

5Ünlülerin çocukları

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, 20 yaşındaki oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumladı.

6Ünlülerin çocukları

Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

7Ünlülerin çocukları

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

8Ünlülerin çocukları

Kaya Çilingiroğlu oğlu ve kızıyla yeni pozunu paylaştı. Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Hülya Avşar'dan da Zehra adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, önceki gün çocuklarıyla birlikte yemek yedi.

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Kaya Çilingiroğlu, Instagram hesabından Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile yemek yediği anları yayınladı. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımında tüm dikkatleri ise oğlu Hüseyin Kaya topladı. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun son halini görenler tanımakta zorlandı. Babasının boyuna ulaşan Hüseyin Kaya'ya bazı kullanıcılar kilosuyla ilgili yorum yaparken bazı kullanıcılar ise bu tarz yorumları çirkin buldu. Hülya Avşar da bu aile pozuna sessiz kalmadı. Avşar eski eşinin fotoğrafının altına "Aşklar" notunu düştü.

10Ünlülerin çocukları

Oyuncu Sarp Akkaya Fenerbahçe’nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında 2017 yılında evlenmişti.

Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırdı. Bir ay önce bebek sevinci yaşayan çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.

11Ünlülerin çocukları

Zorlu bir hamilelik sürecini geride bırakan Sinem Yalçınkaya duygularını şu sözlerle paylaştı; Hayatta her istediğinin şıp diye olamadığını, sabrın, sakinliğin ne demek olduğunu ve sonunda kavuştuğun mutluluğun kıymetini bilmeyi öğretti bu süreç bize. Benim en iyi ki dediğim, canım sevgilim Sarp...

12Ünlülerin çocukları

Çok şükür güzel günlerdeyiz artık. Ve bu yolda bize doktor değil can yoldaşı olan biri vardı asla hakkını ödeyemeyeceğimiz. Gece, gündüz, tatil, iş demeden her an yanımızda, en saçma sorularımızda 24 saat bir telefon uzağımızdaydı.

13Ünlülerin çocukları

Canım Furkan iyi ki varsın...

He iğne fobimi söylemeden geçmek istemiyorum. Furkan'la her tahlilde pazarlık yapıp öyle kan verdim. Yani baya doktor hasta iğne sayısı pazarlığı. Epidural iğnesini konuşmayalım bile 5-6 ay falan sürdü ikna olmam... Ve Kaan 1 aylık oldu bile... 1-2 tatlı fotoğraf bırakmak istedim buraya.

14Ünlülerin çocukları

Çukur'un Cumali'si Necip Memili geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu kural bozdu...

15Ünlülerin çocukları

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

16Ünlülerin çocukları

Aslıhan Doğan Turan, oğlu Hamza Arda'nın ikinci doğum gününü bu fotoğrafla kutladı. Sosyal medya hesabından eşi Arda Turan'ın oğlunu ilk gördüğü anda çekilmiş fotoğrafını paylaşan Aslıhan Doğan altına " İyi ki doğdun canım oğlum.." notunu düştü...

17Ünlülerin çocukları

BİZİM EN BÜYÜK HAYALİMİZDİN Arda Turan ise oğlunun doğum gününü bu sözlerle kutladı: 'Ogˆlum...!!! Sen; benim ve annenin en bu¨yu¨k hayallerimizin kahramanısın...I·yi ki dogˆdun iyi ki varsın...! Bana lalipliyi verdigˆin ic¸in sonsuz tes¸ekku¨rler sevgilim

18Usta sanatçı Nurseli İdiz, Armağan Çağlanın YouTube kanalına konuk olarak birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.Gündem olan İdizin kızı Elifde merak konusu oldu.

Usta sanatçı Nurseli İdiz, Armağan Çağlan'ın YouTube kanalına konuk olarak birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.Gündem olan İdiz'in kızı Elif'de merak konusu oldu.

19Cem İdiz ile 1983 yılında evlenen ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam eden Nurseli İdizin 1985 doğumlu kızı Canan Elif İdiz, sosyal medya paylaşımlarıya dikkat çekiyor.

Cem İdiz ile 1983 yılında evlenen ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam eden Nurseli İdiz'in 1985 doğumlu kızı Canan Elif İdiz, sosyal medya paylaşımlarıya dikkat çekiyor.

20Elif İdizi görenler, Güzelliğini anneden almış yorumlarında bulunuyor.  Annesi gibi oldukça yetenekli olan Elif, başarılı bir müzisyen.

Elif İdiz'i görenler, 'Güzelliğini anneden almış' yorumlarında bulunuyor.  Annesi gibi oldukça yetenekli olan Elif, başarılı bir müzisyen.

21Ünlülerin çocukları

Oyuncu Cansu Tosun, Erkan Kolkaçköstendil çifti oğulları Marsel ile çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştılar.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolkaçköstendil ilk çocukları Marsel’i üç ay önce kucağına almıştı. Aile fotoğrafları çektiren çift en özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Cansu Tosun bu fotoğrafların altına, 'Geçenlerde üçüncü ayımızı kutladık. Tesadüf Ceren de o gğn bize gelmis¸ bulundu boş durmadık. Şükür!' notunu yazdı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda 'mutluluklar' yorumları yapıldı.

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Eski manken Ebru Şancı'dan güzel haber geldi.

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Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı doğum gününde bir erkek bebek dünyaya getirdi.

25Ünlülerin çocukları

Kürşad Fırat adını verdikleri bebeklerine kavuşan çift yaşadıkları heyecanı sosyal medyadan 'en güzel doğum günü hediyesi hoş geldin oğlum' mesajıyla paylaştı. 2015 yılında evlenen çiftin iki kızı var.

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Ünlü şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep 1. yaşına bastı. Bengü 2018 yılında hayatını iş insanı Selim Selimoğlu ile birleştirmişti. Çift 2019 yılında da kızları Zeynep'i kucağına almıştı. Zeynep bugün 1. yaşına bastı.

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Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Bengü, duygusal bir yazı kaleme aldı; 'Bir yıl önce bu saatler... Kavuştuğumuz ve kalbimizin seninle dolup taştığı o muhteşem anlar... İyi ki doğdun kızım...İyi ki bizim kızımız oldun...Son nefesimize kadar hep yanında olacağız ve seni hep çok seveceğiz'

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29Ünlülerin çocukları

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

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Salih Bademci ve oyuncu eşi İmer Özgün 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri İklim dünyaya geldi.

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Güzel haberi sosyal medyadan duyuran İmer Özgün, "Geldi ve tam kalbimin orta yerine yerleşti... İklim" mesajını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'tebrik' yorumları yapıldı.

32Ünlülerin çocukları

Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner’in kızları Marisa Gülcan 22 Şubat’ta ABD, California’da dünyaya gelmişti. Corona Virüs nedeniyle kedisini ev hapsine alan oyuncu, kızının ilk karesini önceki gün paylaştı.

33Ünlülerin çocukları

1 aylık Marisa’nın annesine bakışlarının dikkat çektiği bu fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. Saadet Işık Aksoy bu pozun altına ‘Tüm ihtiyacımız olan şey sevgi. Ve biraz da tuvalet kağıdı, el temizleyici, bebek bezi ve ıslak mendil’ yazdı.

34Ünlülerin çocukları

Ünlü oyuncu ikinci kez anne oldu ve mutluluğunu böyle paylaştı.İlk evliliğini boşanmayla sona erdiren Jenna Dewan mutluluğu yeni aşkında buldu. Güzel oyuncu şimdi de ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor.

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Dewan ile sevgilisi Steve Kazee'nin bebekleri dünyaya geldi. Dewan, Callum Michael Rebel Kazee adını verdikleri oğlunun doğumunu Instagram sayfasından duyurdu. Jenna Dewan bebeğiyle doğumhanede çekilen pozunu "Dünyaya hoşgeldin küçük melek" notuyla duyurdu.Jenna Dewan, Step Up filminin setinde tanıştığı aktör Channing Tatum ile 2009 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2018 yılında boşanmıştı. Dewan bu evlilikten de Everly adında bir kız annesi oldu.

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O DA ANNESİ GİBİ OYUNCU  32 yaşına giren Ecem Akbin annesinin izinden gitti. Medcezir dizisinde 'Tuğçe' karakterine hayat veren güzel oyuncu birçok internet dizisinde de rol aldı.

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Usta oyuncu Aydan Şener kızı Ecem Akbin'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Kızının bebeklik fotoğrafını paylaşan Şener altına; Benim güzel bebeğim... İyi ki doğdun. Bu dünyaya senin gibi iyi kalpli, sevgi dolu, vicdanlı, kişilik sahibi bir ruh emanet ettiğim için çok gururluyum. Her şey gönlünce olsun meleğim.' notunu yazdı.

38Ünlülerin çocukları

Annesinin kucağında etrafında olup bitenlerden habersiz fotoğrafçıya poz veren bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Pozu annesiyle verse de kaşını gözünü babasından almış!

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Fotoğrafın sahibi, annesi Didem Şahin ile poz veren Lider Şahin...

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Lider Şahin, fotoğrafı 'Canım annem' notu ile paylaştı. Anne Didem Şahin'in modelleri kıskandıran güzelliği dikkat çekti.

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Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin bebekleri Kuzey dünyaya geldi...

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İlk kez baba olma heyecanı yaşayan Yenenler oğlunun fotoğrafını paylaşıp altına " Tarifi yokmuş hakikatten yaşananların... Sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyü biricik Kuzey’imiz" notunu düştü.

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Çiftin fotoğrafına çok sayıda beğeni ve 'tebrik' yorumları geldi.

44Ünlülerin çocukları

İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

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Sunucu-Oyuncu Dilara Gönder 14.02.2019 tarihinde anne olmuştu.

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Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ünlü isim sosyal medya hesabından oğlu Demiralp'e kavuştuğu anın fotoğrafını paylaştı.

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Gönder paylaştığı bu fotoğrafın altına; 'oğlum Demiralp’i ilk görüşüm, yeniden doğduğum an...' notuyla paylaştı.

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Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini önceki gün dünyaya getirdi.Dün Instagram hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Bebişkomuz Leyla’yı Allah’ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah.." mesajını ekledi. Ünlü oyuncunun bu paylaşmına beğeni yağdı.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp "Makyaj yok! Süslenmemiş de! Aaaaa! Ne ayıpp! Yazarlarda yazarlar şimdi! Hayatımda anneliğin bu kadar yakıştığı içten bir fotoğraf görmedim. Sahicinin babası olmuş. Allah bağışlasın, güzel ailesine hiç tanımıyorum kızı sarılasım geldi" yazdı.

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2017 yıl hayatını iş insanı Nedim Keçeli ile birleştiren sunucu ve oyuncu Gamze Karaman Keçeli geçtiğimiz yıl oğlunu kucağına almıştı.

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İlk kez annelik heyecanı yaşayan Gamze Karaman Keçeli oğlu Yaman'ın doğum gününü için duygusal bir yazı kaleme aldı.

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Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü; Nereden bilebilirdim ki, anne olmanın hayattaki tüm duyguların çok çok üzerinde olduğunu... Geçtiğimiz yıl tam da bu saatlerde o minik ellerini tutana kadar. Ne çabuk geçti 1 yıl! Yaman '1' yaşında... İyi ki doğdun oğlum; Seni çok seviyorum çok...

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Geçen ağustos ayında Emily Mahringer ile Danimarka'da dünyaevine giren oyuncu Gürgen Öz, baba oldu.

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Ünlü oyuncu, kızıyla fotoğrafını yayınlayarak yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Öz, paylaşımının altına, "Hoş geldin İda... Ve ikinci adınla; Su... Hoş geldin küçük kız; Mutlu ve güzel bir hayatın olsun, güzellikler kat etrafına..." notunu düştü.

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Özcan Deniz, oğlu Kuzey ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...
 
Kuzey'in fotoğrafı 20 dakikada 60 bin beğeni aldı!

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Geçtiğimiz günlerde üçüncü kızını kucağına alan Pınar Tezcan'dan ilk poz....
Derin ve Duru isimli iki kızı olan Pınar Tezcan, üçüncü kızı Doğa'yı iki gün önce dünyaya getirmişti.Anne kızın ilk görüntülerini fotoğrafçı Şengül Pallı sosyal medya hesabından paylaştı.
 

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1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan, Temmuz 2009'da iş adamı Kerem Özçapkın ile evlenmişti. Derin ve Duru isimli iki kızı olan Pınar Tezcan, iki gün önce üçüncü kızını dünyaya getirdiğini bu fotoğrafın altına düştüğü "Hoş geldin güzel kızım Doğa" notuyla duyurmuştu.
 

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Güldür Güldür oyuncularından Ayşegül Akdemir besteci Gökhan Şahin'le 2014 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin bugün evlilik yıl dönümü...
Ayşegül Akdemir, sosyal medya hesabından oğlu Kemal Şahin'i ilk gördüğü anda çekilmiş fotoğrafı paylaşarak " Ömrümüzün en güzel fotoğrafı. Evliliğimizin 5'inci yılı kutlu olsun sevgilim"notunu düştü.

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