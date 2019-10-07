Ünlülerin çocukları
Bir döneme damga vuran ünlü sunucu kızını 2006 yılında kucağına almıştı...
Gündüz kuşağı programı sunucusu Esra Ceyhan, 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenmiş, 2009 yılında boşanmıştı. Çiftin kızları Ayşe 16 yaşına bastı. Ceyhan, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaştı.
İYİ Kİ DOĞDUN AYŞE
Esra Ceyhan, doğum günü mesajları için de teşekkür etti:
"Canım yavrum Ayşe’min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum"
Kaya Çilingiroğlu, Instagram hesabından Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile yemek yediği anları yayınladı. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımında tüm dikkatleri ise oğlu Hüseyin Kaya topladı. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun son halini görenler tanımakta zorlandı. Babasının boyuna ulaşan Hüseyin Kaya'ya bazı kullanıcılar kilosuyla ilgili yorum yaparken bazı kullanıcılar ise bu tarz yorumları çirkin buldu. Hülya Avşar da bu aile pozuna sessiz kalmadı. Avşar eski eşinin fotoğrafının altına "Aşklar" notunu düştü.
Oyuncu Sarp Akkaya Fenerbahçe’nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında 2017 yılında evlenmişti.
Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırdı. Bir ay önce bebek sevinci yaşayan çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.
Canım Furkan iyi ki varsın...
He iğne fobimi söylemeden geçmek istemiyorum. Furkan'la her tahlilde pazarlık yapıp öyle kan verdim. Yani baya doktor hasta iğne sayısı pazarlığı. Epidural iğnesini konuşmayalım bile 5-6 ay falan sürdü ikna olmam... Ve Kaan 1 aylık oldu bile... 1-2 tatlı fotoğraf bırakmak istedim buraya.
Cansu Tosun ve Erkan Kolkaçköstendil ilk çocukları Marsel’i üç ay önce kucağına almıştı. Aile fotoğrafları çektiren çift en özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Cansu Tosun bu fotoğrafların altına, 'Geçenlerde üçüncü ayımızı kutladık. Tesadüf Ceren de o gğn bize gelmis¸ bulundu boş durmadık. Şükür!' notunu yazdı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda 'mutluluklar' yorumları yapıldı.
Eski manken Ebru Şancı'dan güzel haber geldi.
Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Bengü, duygusal bir yazı kaleme aldı; 'Bir yıl önce bu saatler... Kavuştuğumuz ve kalbimizin seninle dolup taştığı o muhteşem anlar... İyi ki doğdun kızım...İyi ki bizim kızımız oldun...Son nefesimize kadar hep yanında olacağız ve seni hep çok seveceğiz'
Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner’in kızları Marisa Gülcan 22 Şubat’ta ABD, California’da dünyaya gelmişti. Corona Virüs nedeniyle kedisini ev hapsine alan oyuncu, kızının ilk karesini önceki gün paylaştı.
Dewan ile sevgilisi Steve Kazee'nin bebekleri dünyaya geldi. Dewan, Callum Michael Rebel Kazee adını verdikleri oğlunun doğumunu Instagram sayfasından duyurdu. Jenna Dewan bebeğiyle doğumhanede çekilen pozunu "Dünyaya hoşgeldin küçük melek" notuyla duyurdu.Jenna Dewan, Step Up filminin setinde tanıştığı aktör Channing Tatum ile 2009 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2018 yılında boşanmıştı. Dewan bu evlilikten de Everly adında bir kız annesi oldu.
Usta oyuncu Aydan Şener kızı Ecem Akbin'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Kızının bebeklik fotoğrafını paylaşan Şener altına; Benim güzel bebeğim... İyi ki doğdun. Bu dünyaya senin gibi iyi kalpli, sevgi dolu, vicdanlı, kişilik sahibi bir ruh emanet ettiğim için çok gururluyum. Her şey gönlünce olsun meleğim.' notunu yazdı.
Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini önceki gün dünyaya getirdi.Dün Instagram hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Bebişkomuz Leyla’yı Allah’ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah.." mesajını ekledi. Ünlü oyuncunun bu paylaşmına beğeni yağdı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp "Makyaj yok! Süslenmemiş de! Aaaaa! Ne ayıpp! Yazarlarda yazarlar şimdi! Hayatımda anneliğin bu kadar yakıştığı içten bir fotoğraf görmedim. Sahicinin babası olmuş. Allah bağışlasın, güzel ailesine hiç tanımıyorum kızı sarılasım geldi" yazdı.
Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü; Nereden bilebilirdim ki, anne olmanın hayattaki tüm duyguların çok çok üzerinde olduğunu... Geçtiğimiz yıl tam da bu saatlerde o minik ellerini tutana kadar. Ne çabuk geçti 1 yıl! Yaman '1' yaşında... İyi ki doğdun oğlum; Seni çok seviyorum çok...