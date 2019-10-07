Ünlülerin çocukları

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Bengü, duygusal bir yazı kaleme aldı; 'Bir yıl önce bu saatler... Kavuştuğumuz ve kalbimizin seninle dolup taştığı o muhteşem anlar... İyi ki doğdun kızım...İyi ki bizim kızımız oldun...Son nefesimize kadar hep yanında olacağız ve seni hep çok seveceğiz'