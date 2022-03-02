Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ı icraya vermişti! Gerçek ortaya çıktı...

Boşanma sürecinde gösterdikleri örnek davranışlarla akılda kalan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, son günlerde ödenmediği iddia edilen nafaka davası nedeniyle mahkemelik oldu.

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’ın kendisine nafaka ödemediğini öne sürmüştü. Ne var ki, İstanbul Nöbetçi İcra Mahkemesi’nin verdiği kararda, Mustafa Sandal’ın eski eşine 968 bin TL nafaka ödemesi yaptığı banka dekontlarıyla belirlenip onaylandı.Sandal’a ait olan Çubuklu Vadi’deki villanın iki yıllık kira bedeli olarak 900 bin TL daha Emina Jahovic’e ödenmiş. Mahkeme kararında, Sandal’ın, oğulları Yaman ve Yavuz’un okul taksitleri ile diğer tüm zorunlu ihtiyaçlarını da eksiksiz ödediği görülüyor.

DÖRT MİLYON EURO YATIRIM ALMIŞ!

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçimini sağlamakta zorlandığı için Mustafa Sandal’ı icraya veren Jahovic’in, kozmetik firması için Sırbistanlı bir iş adamından dört milyon euro yatırım desteği ve aylık 10 bin dolar maaş aldığı ortaya çıktı. Sırbistan’dan ayrıca aylık ortalama 50 bin TL kira geliri de olduğu söyleniyor.

SANDAL’IN TALEBİ KABUL EDİLDİ



İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi, “Birikmiş nafaka alacağı” iddiasıyla ilgili Sandal’ın durdurma talebini kabul etti. Yani icra takibini gerektirecek resmi olarak kesinleşmiş bir nafaka alacağı yok.

Mustafa Sandal’ın açtığı nafaka iptali davası ise önümüzdeki duruşmalarda karara bağlanacak.