Ece Erken'e 'reddimiras' sorusu!

Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, uzun süre aşk yaşadıktan sonra Haziran 2021'de dünyaevine girmiş, evlilik haberini de "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu. Nikâh masasına oturduktan sadece yedi ay sonra Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de bulunan balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, 'miras' kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

"BU KÖTÜ İNSANLARLA ADIMIN DAHA FAZLA YAN YANA GELMESİNİ İSTEMİYORUM"

Bir süredir içine kapanan ve sadece Instagram hesabı aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen, eşine olan özlemini de paylaşımlarıyla sıkça dile getiren Ece Erken, şu açıklamayı yaptı:

Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla.

"GEREKLİ AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABIMDAN YAPTIM"

Ece Erken, dün İstinyePark AVM'deydi. Yakın arkadaşıyla bir kafede uzun süre sohbet eden sunucu, daha sonra Markalar Sokağı'nda aracını beklediği sırada objektiflere yansıdı.

Bir süredir eşinin mirasıyla ilgili haberlerle gündeme gelen Ece Erken, basın menmsuplarının bu yöndeki sorusu üzerine, "Arkadaşlar o konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Gerekli açıklamayı sosyal medya hesabımdan yaptım zaten" demekle yetindi.

ÜZÜNTÜDEN ERİDİ

Zayıflaması ve moralsiz hali dikkatlerden kaçmayan ünlü sunucu, aracının gelmesiyle birlikte gazetecilere, "Kolay gelsin" diyerek, aracına bindi ve AVM'den ayrıldı.

"HESABIMA BLOKE GELMİŞ"

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen Uçar ile çıktığı tatilde tatsız bir olay yaşamıştı. Çılgına dönen ve konunun peşini bırakmayacağını belirten ünlü sunucu, isyanını sosyal medya hesabında şu sözlerle dile getirmişti:

Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum. Bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘Abi' diyen, peşinde gezen 'Param yok, bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış.