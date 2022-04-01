Danniella Westbrook altıncı kez estetik oluyor!

1990'lı yıllarda 'EastEnders' adlı dizide canlandırdığı 'Sam Mitchell' karakteri, Danniella Westbrook'un hayatında bir dönüm noktası olmuştu. Bir anda yıldızı parlayan Westbrook, elde ettiği şöhreti taşıyamamıştı.

Hızlı bir hayat sürdürmeye başlayan oyuncu, bir süre sonra uyuşturucu alışkanlığına kapıldı. İşte bu da onun fiziksel görünümünü, özellikle de yüzünü bozdu.

BEŞ KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

Bugüne kadar beş kez estetik operasyon geçiren Danniella Westbrook, şimdi "bir umut" diyerek bir kez daha bıçak altına yatmaya hazırlanıyor. Öncelikli isteği ise yüzünü düzelttirmek. Çünkü görüntüsüne yönelik acımasız yorumlar alıyor ve bu, ünlü yıldızın kendine güvenini de yerle bir ediyor.

"ÇOCUKLARIMIZ SENİ GÖRÜNCE KORKUYOR"

48 yaşındaki iki çocuk annesi Westbrook, sosyal medyada birçok insanın görüntüsü yüzünden kendisini eleştirdiğini söyledi.

Oyuncu, "İnsanlar bana çok çirkin göründüğümü, bir uyuşturucu bağımlısı olduğumu ve sonunda gidip kendimi öldürmem gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra 'EastEnders' dizisine dönmediğim için memnun olduğunu belirtenler de var. Çünkü çocuklarının, benim yüzümü TV'de gördüklerinde korktuğunu ileri sürüyorlar" diye konuştu.

"O GÜN ÖLMEK İSTEMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Danniella Westbrook, kendini iyi hissediyormuş gibi davrandığını da sözlerine ekledi. Aslında hayatında sürdürdüğü her tür mücadelenin kendisini mutlu hissettirdiğini söyleyen Westbrook buna rağmen "içinde bir yerlerde durumun böyle olmadığını ve bu yüzden giderek yalnızlaştığını" sözlerine ekledi.

Westbrook, "Bazen sabah uyanıyorum ve o gün ölmek istemediğimi düşünüyorum. Ama dünyayla yüzleşmek de istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun, kötü alışkanlıkları için yıllar içinde 25 bin sterlinden fazla para harcadığı düşünülüyor. Sadece maddi olarak değil, fiziksel olarak da zarar gören Westbrook'un, burnu başta olmak üzere yüzündeki bazı kemikler de bu yüzden ufalanıp zarar gördü.

TEKRAR AMELİYAT OLACAĞINI AÇIKLADI

Danniella Westbrook, bu yüzden nisan ayının sonunda büyük bir operasyon geçireceğini ve kaburga kemiklerinin alınıp, yanaklarına yerleştirileceğini belirtti.

Oyuncu, "Başkaları eleştirdiği için değil ama kendim de görünüşümden mutlu olmak için bunu yaptıracağım. Ayrıca burnumdan kaynaklı nefes almamla ilgili bazı sorunlar da var" dedi.

KÖYDE YAŞAMAYA BAŞLADI

Danniella Westbrook, kötü alışkanlığını bıraktıktan sonra sürekli yaşadığı Essex'ten ayrılıp Kuzey York'ta bir köyde yaşamaya başladığını da sözlerine ekledi.

ŞANSINI KULLANAMADI

Daniella Westbrook, kendisine şöhreti getiren 'EastEnders' adlı dizide 1990 ile 1993 arasında oynadı. Bu rol için seçildiğinde sadece 16 yaşındaydı. 93'te ayrıldığı diziye iki yıl sonra tekrar döndü. Fakat kötü alışkanlıkları ve disiplinsizliği yüzünden bir yıl sonra diziden çıkarıldı.

Yine de 1999'da yapımcılar onun karakterinin yeniden canlandırmasına karar verdi. Böylece Westbrook'a üçüncü kez şans verilmiş oldu. Fakat o dönemde de uyuşturucu yüzünden burun kemikleri ufalandığı için bunu seyirciden saklayacak çekim teknikleri kullanıldı.

2001'de ise onun yerine başka bir oyuncu dizinin kadrosuna katıldı ve Westbrook bunu da gazete haberlerinden öğrendi.

İKİ EZ EVLENİP BOŞANDI

Westbrook iki kez evlendi. İlk evliliğini Ben Morgan ile 1998 ile 1999 arasında yaptı. Kevin Jenkins ile 2001 ile 2014 yıları arasında yaptığı evliliğinden ise iki tane çocuk sahibi oldu.