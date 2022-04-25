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MagazinCelal Al kimdir? DiriliÅŸ ErtuÄŸrul ve KuruluÅŸ Osman oyuncusu Celal Al aslen nereli, kaç yaÅŸÄ±nda, eÅŸi kim, hangi dizilerde oynadÄ±?
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Celal Al kimdir? DiriliÅŸ ErtuÄŸrul ve KuruluÅŸ Osman oyuncusu Celal Al aslen nereli, kaç yaÅŸÄ±nda, eÅŸi kim, hangi dizilerde oynadÄ±?

KuruluÅŸ OsmanÂ dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±Â Abdurrahman GaziÂ karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Celal Al, Amerikaâ€™da Ermenilerin karÅŸÄ±sÄ±na dikildi. New Yorkâ€™ta TÃ¼rkiye konsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde toplanan Ermenilerin eylemlerine bozkurt iÅŸaretiyle karÅŸÄ±lÄ±k veren oyuncu Al, 'Ne mutlu TÃ¼rkÃ¼m diyene!' sÃ¶zleriyle haykÄ±rdÄ±. Peki, Celal Al kimdir? DiriliÅŸ ErtuÄŸrul ve KuruluÅŸ OsmanÂ oyuncusu Celal Al aslen nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, eÅŸi kim, hangi dizilerde rol aldÄ±?

25.04.2022 - 11:20 |
Celal Al kimdir? DiriliÅŸ ErtuÄŸrul ve KuruluÅŸ Osman oyuncusu Celal Al aslen nereli, kaç yaÅŸÄ±nda, eÅŸi kim, hangi dizilerde oynadÄ±?

ABD'nin New York kentindeki TÃ¼rkiye konsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde toplanan Ermenilerin, 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ gerekÃ§esiyle dÃ¼zenledikleri protesto gÃ¶sterisine KuruluÅŸ Osman'da Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al karÅŸÄ±lÄ±k verdi ve sÄ±rtÄ±na baÄŸladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile Ermenileri protesto etti. Peki,Â Celal Al kimdir, nereli, eÅŸi kim, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, hangi dizilerde rol aldÄ±? ABDâ€™de Ermenilerin eylemlerine bozkurt iÅŸaretiyle karÅŸÄ±lÄ±k veren KuruluÅŸ OsmanÂ oyuncusu Celal Alâ€™Ä±n hayatÄ±!

Celal Al kimdir DiriliÅŸ ErtuÄŸrul ve KuruluÅŸ OsmanÂ oyuncusu Celal Al aslen nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, eÅŸi kim, hangi dizilerde oynadÄ±

Celal Al kimdir, nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda?

Celal Al, 1982 yÄ±lÄ±nda Artvin'de dÃ¼nyaya geldi. Oyunculuk Ã¼zerine eÄŸitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yÄ±lÄ±nda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya baÅŸladÄ±.

TRT ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan tarihi dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un kadrosunda yer aldÄ±. Abdurrahman Alp karakterini canlandÄ±rdÄ±.

Oyuncu Celal Ak en bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± iseÂ DiriliÅŸ ErtuÄŸrulâ€˜daÂ Abdurrahman AlpÂ olarak rol almÄ±ÅŸ ve geniÅŸ kitlelerce tanÄ±nÄ±r oldu.

Åžimdilerde ATV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlananÂ KuruluÅŸ OsmanÂ isimli dizide rol almaktadÄ±r.

Celal Al 185 cm boyunda ve 87 kilodur.

Oyunculuk kariyerinde ilk film deneyimi olarak ta 2012 yÄ±lÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±Â Fetih 1453Â filmi de bulunmaktadÄ±r.

Celal Al eÅŸi kim, ne zaman evlendi?

Ã–zel hayatÄ±nda ise 15 nisan 2019 tarihinde ÅžiÅŸli Bomontiâ€™deÂ Nazife AlÂ ile dÃ¼nya evine giren Celal Alâ€™Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n misafirlerinden birisideÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€˜dÄ±. Bu evliliÄŸinde 27 KasÄ±m 2020 tarihinde adÄ±nÄ±Â Hatice MariyeÂ verdikleri bir kÄ±z evladÄ± bulunmaktadÄ±r.

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Celal Al kimdir DiriliÅŸ ErtuÄŸrul ve KuruluÅŸ OsmanÂ oyuncusu Celal Al aslen nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, eÅŸi kim, hangi dizilerde oynadÄ±

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