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MagazinBirce Akalay: Eski günleri yâd edip, hasret giderdik
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Birce Akalay: Eski günleri yâd edip, hasret giderdik

Birce Akalay, geçtiğimiz akşam aralarında yakın dostu İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu arkadaş grubuyla Sarıyer'de bir araya geldi. Ünlü oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

04.05.2022 - 13:59 |
Birce Akalay: Eski günleri yâd edip, hasret giderdik

Birce Akalay, Sarıyer'de bir balıkçıda arkadaş grubu ile yemek yedi. Mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, “İbo (İbrahim Çelikkol) gitti yakalayamadınız, yakın arkadaşlarımız ile beraber bayram yemeği yedik. Eski günleri yâd edip, hasret giderdik" dedi.

"YENİ BİR PROJEM YOK"

'Mezarlık' dizisi ile dijital platformda izleyicilerle buluşacak olan 37 yaşındaki güzel, "Yeni bir projem yok şu an, ben de beklemedeyim” diyerek, evinin yolunu tuttu.

Hüseyin Altun/Milliyet

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