Begüm Topçu-Cantuğ Turay çiftinden müjdeli haber!

2009-2015 yılları arasında yayınlanan 'Deniz Yıldızı' dizisinin setinde tanışan Begüm Topçu ile Cantuğ Turay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Masal, 2017 yılında dünyaya gelmişti.

"KIZIMIZA KARDEŞ GELİYOR"

Dizinin ardından tiyatroda izleyici karşısına çıkan, son olarak '7 Kocalı Hürmüz' oyununda rol alan Begüm Topçu, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. 36 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Hamile pozlarına beğeni yağan Begüm Topçu, paylaşımına şu notu düştü:

Bugün sezonun son 'Hürmüz'üydü. Artık biraz bebişimizi dinlendireceğim. Evet, kızımıza kardeş geliyor.