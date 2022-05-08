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Alper Saldıran'ın yeni aşkı tanıdık çıktı!

En son "Yakamoz S-245" dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Alper Saldıran, aradığı aşkı model Lara Alan’da buldu.

08.05.2022 - 12:56 |
Alper Saldıran'ın yeni aşkı tanıdık çıktı!

Alper Saldıran 2013 yılında meslektaşı Pınar Tuncegil ile evlenmiş, çift 2019’da evliliklerini resmi olarak noktalamıştı. En son “Yakamoz S-245” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Saldıran, aşk hayatında yeni bir sayfa açtı.

GÖZLERDEN UZAK

Ünlü oyuncu, bir süre önce model Lara Alan ile aşk yaşamaya başladı. Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre; birbirlerini tanıma aşamasında olan çift, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamak istiyor ve el ele ortaya çıkmak için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Alper Saldıran’ın Pınar Tuncegil’le evliliği 6 yıl sürdü.

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