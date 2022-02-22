Alina Boz'dan imaj değişikliği!

'Paramparça' dizisiyle şöhreti yakalayan Alina Boz, gerek özel hayatı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Mithat Can Özer ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Alina Boz, imaj değiştirdi.

SAÇINI KESTİRDİ



Son olarak 'Maraşlı' adlı dizide başrol oynayan güzel oyuncu, yıllardır uzun kullanmayı tercih ettiği saçlarını kısacık kestirdi.

İmajını değiştiren Boz, son halini sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı. Bazı takipçileri ünlü ismin yeni saçlarını çok beğenirken; bazıları da "Uzun saçların daha güzeldi" gibi yorumlarda bulundu.