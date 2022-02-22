GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinAlina Boz'dan imaj değişikliği!
HaberlerMagazin Haberleri Alina Boz'dan imaj değişikliği!
ABONE OL

Alina Boz'dan imaj değişikliği!

Son olarak Burak Deniz ile başrolleri paylaştığı 'Maraşlı' dizisinde rol alanAlina Boz, imajında değişikliğe gitti. Sosyal medyadan yeni imajını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, hayranlarını ikiye böldü.

22.02.2022 - 18:00 |
Alina Boz'dan imaj değişikliği!

'Paramparça' dizisiyle şöhreti yakalayan Alina Boz, gerek özel hayatı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Mithat Can Özer ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Alina Boz, imaj değiştirdi.

SAÇINI KESTİRDİ


Son olarak 'Maraşlı' adlı dizide başrol oynayan güzel oyuncu, yıllardır uzun kullanmayı tercih ettiği saçlarını kısacık kestirdi.

Alina Bozdan imaj değişikliği

İmajını değiştiren Boz, son halini sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı. Bazı takipçileri ünlü ismin yeni saçlarını çok beğenirken; bazıları da "Uzun saçların daha güzeldi" gibi yorumlarda bulundu.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alina Boz'dan imaj değişikliği!

Alina Boz'dan imaj değişikliği!

Gelinim Mutfakta 873. bölüm fragmanı yayında!

Gelinim Mutfakta 873. bölüm fragmanı yayında!

Üç Kız Kardeş Mine kimdir, gerçek adı ne? Nazlı Senem Ünal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

Üç Kız Kardeş Mine kimdir, gerçek adı ne? Nazlı Senem Ünal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

Gülşen’den Bergen sürprizi!

Gülşen’den Bergen sürprizi!

Sıradaki Haber