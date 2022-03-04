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MagazinAkrep Nalan'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu! Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım gündeme geldi...
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Akrep Nalan'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu! Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım gündeme geldi...

Bodrum'a bağlı Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan Türk müziğinin usta isimlerinden Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Akrep Nalan'ın ölüm haberinin ardından geçtiğimiz gün sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım gündeme geldi.

04.03.2022 - 14:28 |
Akrep Nalan'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu! Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım gündeme geldi...

Sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele eden Akrep Nalan'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Akrep Nalan bir süre önce yasadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.

Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın paylaşımında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış. Gözlerde sarı nokta. Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var. Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; geliyor gelmekte olan..."

Akrep Nalanın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım gündeme geldi...

Akrep Nalan hayatını kaybetti!
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Akrep Nalan hayatını kaybetti!

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