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Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti!

İsveç'te yaşayan ve bir süredir İstanbul'da tedavi gören dünyaca ünlü caz trompetçisi Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti.

22.02.2022 - 12:51 |
Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti!

İsveç'te yaşayan dünyaca ünlü Türk caz trompetçisi Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi ise piyanist Kerem Görsev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Görsev, gönderisinde, "Sabah gelen haber beni çok üzdü. Muvaffak Falay (Maffy) 92 yaşında vefat etti.

Türkiye'yi dünyaya tanıtan trompet sanatçısı, caz müziği duayeni, genç müzisyenlere eşsiz bir repertuvar öğreten büyük usta... Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

 

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