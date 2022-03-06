Acun Ilıcalı'nın acı günü! Yakın arkadaşı Alpay Kazan hayatını kaybetti

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"



Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.



ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU



Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına "Ay covid mi?" diye soran Demet Akalın'a yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi. Mekanı cennet olsun" yanıtını verdi.

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"



Öte yandan Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda da arkadaşı ve TV Azteca'nın yöneticisi Alberto Ciurana'yı koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Alberto Ciurana ile beraber fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, fotoğrafının altına, "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düşmüştü.