Acun Ilıcalı'nın acı günü! Çalışanı sette kalp krizi geçirdi

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"



Hakan Hatipoğlu sosyal medyada "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU



Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına "Ay covid mi?" diye soran Demet Akalın'a yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi. Mekanı cennet olsun" yanıtını verdi.

"NE YAZSAM YETMEYECEK"



Uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı; "Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"



Öte yandan Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda da arkadaşı ve TV Azteca'nın yöneticisi Alberto Ciurana'yı koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Alberto Ciurana ile beraber fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, fotoğrafının altına, "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notunu düşmüştü.

22 YAŞINDAKİ SET GÖREVLİSİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan bir programın Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Korkmaz’ın cenazesi, memleketi Sakarya’nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi'ne getirildi. Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Camii'nde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesini yalnız bırakmadı.