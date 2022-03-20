90'lara damga vuran Kader hastanelik oldu!

Müzik kariyerine sekiz yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başlayan, 14 yaşında ilk albüm Buna Bakma-Takıl Bana'yı çıkaran Kader Çetintürk, geçtiğimiz hafta 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olmuştu.

"CANIMI YAKIYORLAR"



Şimdilerde yeniden popüler olan 'Adamım' şarkısıyla bir döneme damga vuran ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Kader, yaşadığı sağlık sorunundan bahsederken, aldığı kilolar hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara isyan etmişti.

Kader, "İnsanlar çok acımasızlar. Hakkımda yapılan yorumları ilk okuduğumda günlerce uyku uyumadım. Telefonu ellerine aldıkları zaman, rahatlıkla herkese her şeyi yazabileceklerini, hakaret edebileceklerini sanmaları... İnsanları o kadar üzüyorlar ki! Benim canımı yakıyorlar" demişti.

"BU KADAR İLERİ GİTMEYİN"



Sosyal medyanın hayatımızı olumsuz etkilediğini savunan 43 yaşındaki şarkıcı, "Sosyal medyada yazıyorlar; 'Manda yavrusu' ne demek! Bunun daha ilerisi var, Bu kadar ileri gitmeyin" demişti.

KÖTÜ YORUMLARA DAYANAMADI



Kötü yorumların ardından hastaneye kaldırılan Kader'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kader Hanımı hastaneye kaldırdık! Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınıza arttınız! Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı ayıp size ya! Böyle önemli bir insanı sanatçıyı bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum, hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz, bitti o iyi niyetler. Sinan bey size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz o ağlayanlar da dahil!"