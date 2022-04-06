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1960'lı yılların ünlü şarkıcısı Bobby Rydell hayatını kaybetti!

1960’lı yıllarda 'gençlik ikonu' olarak tanınan Bobby Rydell 79 yaşında hayata veda etti. Sanatçının koronavirüse bağlı olmayan zatürre nedeniyle öldüğü açıklandı.

06.04.2022 - 15:36 |
1960'lı yılların ünlü şarkıcısı Bobby Rydell hayatını kaybetti!

1960’lı yıllarda çok genç yaştayken ‘Wild One’ şarkısıyla ve 1963 yapımı ‘Bye Bye Birdie’ filmindeki Hugo Peabody rolüyle tanınan Bobby Rydell 79 yaşında hayatını kaybetti.

‘Gençlik idolü’ olarak tanınan ve dün Pennsylvania’da yaşamını yitiren sanatçının Covid-19’a bağlı olmayan zatürre nedeniyle öldüğü açıklandı.

Gerçek adı Robert Ridarelli olan sanatçı, 1959 yılında ilk kez Billboard’un ilk 100 listesine girmişti. Kariyeri boyunca 34 şarkısı top 100 listesinde yer alan Rydell, 25 milyondan fazla albüm satışı elde etti.

2012 yılında çift organ nakli olan Rydell, bu ameliyatını ve organ nakli için çalışan yardım kuruluşunun destekçisi olduğunu 2016’da yayımladığı ‘Teen Idol on the Rocks: A Tale of Second Chances’ adlı biyografi kitabında açıklamıştı.

Linda J. Hoffman ile evli olan Rydell’in Robert Ridarelli adında oğlu ve Jennifer Dulin adında kızı bulunuyor. Ünlü sanatçının beş torunu var.

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