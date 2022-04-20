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Kültür SanatVizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var? İşte sinemadaki son filmler!
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Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var? İşte sinemadaki son filmler!

Vizyona girecek yeni filmler sinemaseverlerin gündeminde. Bu hafta vizyona girecek yeni filmler belli oldu. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Kuzeyli (The Northman), Cesur İtfaiyeci, Nuh'un Gemisi Cudi'de 2, Kuluçka, Sihirli Orman: Peri Kraliçesi, Cehennem Öfkesi: Ave Marie, Gün Batımı, Kerr ve Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri vizyonda sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Peki, Bu hafta sinemada hangi filmler var? İşte sinemadaki son filmler!

20.04.2022 - 14:54 |
Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var? İşte sinemadaki son filmler!

Vizyondaki filmler 2022 sinemaseverlerin gündeminde yer alıyor. 22 Nisan Cuma vizyona girecek yeni filmler belli oldu. Dramdan aksiyona, animasyondan gerilime önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverler sinemanın büyülü dünyasıyla buluşacak. Kuzeyli (The Northman), Cesur İtfaiyeci, Nuh'un Gemisi Cudi'de 2, Kuluçka, Sihirli Orman: Peri Kraliçesi, Cehennem Öfkesi: Ave Marie, Gün Batımı, Kerr ve Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri filmlerinin vizyona gireceği 22 Nisan Cuma gününün vizyon programı ve detayları paylaşıldı. Peki, Bu hafta sinemada hangi filmler var? İşte vizyondaki filmler…

BU HAFTA SİNEMADA HANGİ FİLMLER VAR?

VİZYONDAKİ FİLMLER

KUZEYLİ (THE NORTHMAN)

Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var İşte sinemadaki son filmler

Macera, dram, aksiyon türündeki, Robert Eggers'in yönetmenliğini üstlendiği ABD yapımı Kuzeyli (The Northman), babası Kral Horvendill'in bir işgalci ordusuna liderlik eden Fjölnir tarafından öldürülmesine şahit olan Viking prensi Amleth'in, alacağına ant içtiği intikam mücadelesini anlatıyor.

CESUR İTFAİYECİ

Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var İşte sinemadaki son filmler

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Cesur İtfaiyeci, babası gibi bir itfaiyeci olmanın hayalini kuran genç Georgia'nın bu hayallerinin peşinden gitmesini konu ediniyor.

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE 2

Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var İşte sinemadaki son filmler

Gürsel Ateş'in yönettiği komedi türündeki Nuh'un Gemisi Cudi'de 2, bir yandan Şırnak'taki belediye seçimleri etrafında gelişen olayları aktarırken, diğer yandan iki aşığın engellenemez kavuşma çabasını konu alıyor.

KULUÇKA

Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var İşte sinemadaki son filmler

Hırslı ve takıntılı annesini tatmin etmek için umutsuzca çabalayan genç bir kızın yaşadıklarını konu alan Kuluçka filminde, genç kız bir gün ormanda tuhaf bir yumurta bulur. Kız, yumurtayı sıcak tutarak, çatlayana kadar odasında saklar ancak yumurtanın içinden çıkan şey onun hayatını derinden etkileyecektir.

SİHİRLİ ORMAN: PERİ KRALİÇESİ

Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var İşte sinemadaki son filmler

Sahavet Ahsen Kaçulu'nun yönettiği Sihirli Orman: Peri Kraliçesi, yanlışlıkla girdikleri ormandan çıkabilmek için Kraliçe Peri'yi kurtarmak durumunda kalan bir grup arkadaşın hikâyesini anlatıyor.

CEHENNEM ÖFKESİ

Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var İşte sinemadaki son filmler

Savaş ve aksiyon türündeki Cehennem Öfkesi: Ave Marie, vatandaşları tarafından hain olarak damgalanan Fransız uyruklu Marie DuJardin'in Amerikan askerleri tarafından bir şartla kurtarılacaktır. Peki, Marie DuJardin hayatta kalabilecek mi?

GÜN BATIMI

Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var İşte sinemadaki son filmler

Michel Franco'nun yönettiği Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios ve Henry Goodman başrolleri paylaştığı uluslararası ödüllü Gün Batımı filmi, Acapulco güneşinin altındaki bir tatilin şiddetli bir trajediyle yarıda kesilmesini konu ediniyor.

KERR

Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var İşte sinemadaki son filmler

Gerilim ve dram türündeki Kerr, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan Can'ın yaşadıklarını konu alıyor. Babasının tuhaf arkadaşlarıyla tanışan Can, kapana kısılıp kaldığı kasabada olağandışı şeyler yaşanmaya başlar...

HÜDDAM'IN SOYU

Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var İşte sinemadaki son filmler

Mert Uzunmehmet'in yönettiği gerilim ve korku türündeki Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri, bir dans öğretmeni olan Hakan'ın, ailesinden miras kalan eski bir vazoda Marid kabilesinden bir cinin mühürlendiğini öğrenmesiyle gelişenleri anlatıyor.

 

 

 

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