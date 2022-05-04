Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? İşte Cem Yılmaz’ın dizisi Erşan Kuneri oyuncu kadrosu ve fragmanı

Cem Yılmaz, filmlerinde büyük beğeni toplayan Erşan Kuneri karakteriyle geri dönüyor. GORA ve Arif V 216’nın en beğenilen karakteri olan Erşan Kuneri, dizi olarak izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dijital platformda yayınlanacak Erşan Kuneri’nin çıkış tarihi merak ediliyor. Filmlerde kısa bir rolü olan Erşan Kuneri karakteri izleyici tarafından çok beğenilmişti. Peki, Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri konusu ne? İşte Cem Yılmaz’ın dizisi Erşan Kuneri oyuncu kadrosu ve fragmanı…

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Erşan Kuneri 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix’te izleyicisyle buluşacak.

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri; GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir. Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri Film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak.

ERŞAN KUNERİ FRAGMANI

ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği Erşan Kuneri dizisi oyuncu kadrosu; Cem Yılmaz, Zafer Algöz, ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Can Yılmaz gibi birbirinden değerli isimlerden oluşuyor.