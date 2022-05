Doctor Strange 2 bilet fiyatları ne kadar, Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında kaç yaş üstü? Dr. Strange 2 ne zaman çıkacak?

Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında vizyon tarihi belli oldu. Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness adlı ikinci filmiyle sevenleri ile buluşacak. Peki, Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında kaç yaş üstü, Doctor Strange 2 bilet fiyatları ne kadar?

DOCTOR STRANGE NE ZAMAN ÇIKACAK, DOCTOR STRANGE 2 VİZYON TARİHİ?

Dr. Strange 2 filminin aslında 7 Mayıs 2021 tarihinde çıkması bekleniyordu ancak koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Benedict Cumberbatch'in başrolde yer aldığı filmin kadrosunda Elizabeth Olsen ve Chiwetel Ejiofor yer alıyor. Filmde ana karakter Doctor Strange'in yanı sıra Spider-Man, Wanda ve Vision karakterlerinin ikinci filmde yer alması bekleniyor.

Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange'in maceralarını konu ediyor. Peki, Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak,

2 saat 6 dakika uzunluğundaki Doctor Strange 2 filmi, Türkiye'de 6 Mayıs Cuma günü vizyona girecek.

DOCTOR STRANGE 2 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Cinemaximum sinemalarında Doctor Strange 2 bilet fiyatları tam 57 TL, öğrenci 51 TL olarak belirlendi.

DOCTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Doctor Strange in the MultiverseofMadness" için sinemada 13 yaş sınırı olacağı belirtildi.