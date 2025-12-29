Zonguldak'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 30 Aralık 2025 Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Zonguldak Valiliği, kent genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yayımlanan duyuruda, meteorolojik veriler ve mevcut hava şartları göz önüne alınarak tedbir kararı alındığı bildirildi. Tatil kararının 30 Aralık 2025 Salı günü geçerli olduğu belirtildi. Karara göre; il genelinde "Taşımalı Eğitim" kapsamında bulunan özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.