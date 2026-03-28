GündemZonguldak’ta işçi servisi otomobille çarpıştı 6 kişi yaralandı
Zonguldak'ta işçi servisi otomobille çarpıştı 6 kişi yaralandı

Zonguldak’ta işçi servisi otomobille çarpıştı 6 kişi yaralandı

28.03.2026 - 22:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Zonguldak’ta işçi servisi otomobille çarpıştı 6 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Deli Hakkı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ormanlı istikametine seyir halinde olan işçi servisi, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

