Zonguldak'ta feci kaza: Aracın motoru metrelerce ileri savruldu, hız kadranı 200'de takılı kaldı
Zonguldak'ta feci kaza: Aracın motoru metrelerce ileri savruldu, hız kadranı 200'de takılı kaldı

Zonguldak’ta feci kaza: Aracın motoru metrelerce ileri savruldu, hız kadranı 200’de takılı kaldı

19.11.2025 - 01:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Zonguldak’ta feci kaza: Aracın motoru metrelerce ileri savruldu, hız kadranı 200’de takılı kaldı

Zonguldak’ta tünelde kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 genç ağır yaralandı. Otomobilin motoru çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savrulurken, hız kadranı ise 200’de takılı kaldı.

Kaza gece saatlerinde Uzunkum Tünelleri’nde yaşandı. M.A. (20) isimli sürücünün kullandığı 67 AC 112 plakalı otomobil, Kilimli istikametine seyir halindeyken Uzunkum Tüneli'nin içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, tünelin duvarına şiddetli bir şekilde çarptı. Kazada araç sürücüsü M.A. (20) ile araçta yolcu olarak bulunan N.E.D. (16) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zonguldak’ta feci kaza: Aracın motoru metrelerce ileri savruldu, hız kadranı 200’de takılı kaldı

Aracın motoru metrelerce ileri savruldu

Kazadan dolayı otomobil adeta hurdaya dönerken, motoru ise metrelerce ileri savruldu. Aracın hız kadranının ise 200’de takılı kaldığı görüldü. Yaralıların Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürerken maddi hasar meydana gelen araç, çekici ile kaza yerinden çekildi.

Zonguldak’ta feci kaza: Aracın motoru metrelerce ileri savruldu, hız kadranı 200’de takılı kaldı

Temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

