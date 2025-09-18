GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZonguldak'ta dalga boyu rekor kırdı! Liman Caddesi'ni sardı
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak'ta dalga boyu rekor kırdı! Liman Caddesi'ni sardı

Zonguldak'ta dalga boyu rekor kırdı! Liman Caddesi'ni sardı

18.09.2025 - 13:06Güncellenme Tarihi:
Zonguldak'ta dalga boyu rekor kırdı! Liman Caddesi'ni sardı

Meteoroloji'nin uyarılarda bulunduğu Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu. Kentin en işlek noktalarından Liman Caddesi'nde dalga boyu zaman zaman 7 metreyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yayımladığı kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından Zonguldak'ta deniz kabardı.

Zonguldakta dalga boyu rekor kırdı Liman Caddesini sardı

Özellikle Liman Caddesi boyunca etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Zonguldakta dalga boyu rekor kırdı Liman Caddesini sardı

Sahil bandına vuran ve boyu zaman zaman 7 metreye ulaşan dalgalar, duvarı aşarak liman içine girdi.

Zonguldakta dalga boyu rekor kırdı Liman Caddesini sardı

Bazı balıkçı tekneleri ise şiddetli rüzgar nedeniyle limana demirledi.

Güncel Haberler

Batman'da artık ahır kokusu olmayacak! Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti
#Gündem

Batman'da artık ahır kokusu olmayacak! Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti

Zonguldak'ta dalga boyu rekor kırdı! Liman Caddesi'ni sardı
#Gündem

Zonguldak'ta dalga boyu rekor kırdı! Liman Caddesi'ni sardı

Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi! Kurusu servet değerinde: Yurt dışına gönderiyorlar
#Gündem

Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi! Kurusu servet değerinde: Yurt dışına gönderiyorlar