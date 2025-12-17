Zonguldak’ta balık tezgahları boş kaldı: Fiyatlar yükselişe geçer

Zonguldak’ta olumsuz hava şartları, balıkçılığı da olumsuz etkiledi. Karadeniz’de yer yer fırtına yaşanırken balıkçı tekneleri, limanlardan ayrılamadı. Kentte balık yakalanmayınca, balık tezgahları da boş kaldı. Karadeniz’de rüzgârın zaman zaman fırtına seviyesine çıktığını, bu nedenle denize açılmanın tehlikeli hale geldiğini söyleyen balıkçı Oktay Ertürk, “Hava koşulları nedeniyle tezgahlar boşaldı. Ama yarın balık olur. Denizde zaten şu anda balık yok. Ancak denizde balık olmadığı için fiyatlar yükselişe geçer. Hamsi 200 ila 250, istavrit 200 lira civarı satılır. Şu anda istavrit satmamız lazım ancak denizde istavrit yok. Denizin yemeği istavrittir. Denizde istavrit olursa balık olur” dedi.