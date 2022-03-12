GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemZonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı
ABONE OL

Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı

Yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce-Zonguldak karayolu tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

12.03.2022 - 00:08 | | İHA
Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı

Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Düzce-Zonguldak D-655 karayolu uzun araç geçişine kapatıldı. Düzce Valiliği, güzergahı kullanacak sürücülere uyarıda bulundu. Jandarma ekipleri ise Boğaziçi mevkiinde uygulama noktası oluşturarak Zonguldak istikametine gitmek isteyen tır, kamyon ve uzun araç sürücülerini Düzce istikametine geri döndürdü. Bazı sürücülerin yol kenarına araçlarını bırakarak yolun açılmasını beklediği, bazılarının ise geri dönerek tesislere gittiği görüldü. Yolun açılabilmesi için karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu

    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu

    Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı

    Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı

    Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

    Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu

    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu

    Sıradaki Haber
    Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

    Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

    Sıradaki Haber
    Ekonomide kritik toplantı! Bakan Nebati açıkladı, işte yeni kararlar

    Ekonomide kritik toplantı! Bakan Nebati açıkladı, işte yeni kararlar

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
    Sıradaki Haber