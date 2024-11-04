Zombi sineklerin korku filmi gibi hikayesi: Sineklerin beynini kontrol eden parazit!

Birazdan söz edeceğimiz sinek de pek çok sinek gibi gününü genellikle orada burada vızıldamakla geçiriyor. Ama bu arkadaş bir noktada garip davranmaya başlıyor. Hareketleri yavaşlıyor, karnı şişiyor ve vücudunda beyaz tüyler çıkıyor. Gün batımı civarında sinek, küçük bir bitkinin veya bir dalın tepesi gibi yüksek bir yere tırmanırken ağız kısmını uzatıyor ve ani bir hareket patlaması oluyor. Tünediği yere sıkıca tutunmasını sağlayan yapışkan bir balçık püskürtüyor, sonra kanatlarını kaldırıyor ve nihayetinde ölüyor.

Neydi bu şimdi dediğinizi duyuyorum... Aynı hisleri paylaşmamak elde değil lakin bu en hafif tabirle ilginç meseleyi olduğundan çok daha ilginç kılan bir nokta var. Bahsettiğimiz sinek, değme korku filmlerine taş çıkaracak kadar epik bir şekilde son anlarını yaşarken aşağıda olan bitenden habersiz sinekler, ölen sinekten fışkıran beyaz sporlar ile adeta duş alıyor. Ve söz konusu bulaş, korkunç döngüyü baştan başlatıyor.

Bu sinekleri saran beyaz madde, açıkça “böcek yok edici” anlamına gelen Entomophthora muscae adlı bir mantar. Tamamen konakçısına bağlı olan ve sinekleri enfekte ederek onları kendi isteğini yerine getiren “zombilere” dönüştüren bir patojen.

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160 yıldan uzun bir süre önce keşfedilen mantarın sebep oldukları, ürkütücü olduğu kadar akılalmaz da... Bilim insanları uzun zamandır merak ediyorlardı: Mantar, sineğin beynini kontrol etmeyi nasıl başarıyor? Bunu günün belirli bir saatinde yapacağını nereden biliyor? Genomundaki hangi genler, onun usta bir manipülatör olmasına yardımcı oluyor?

Şu sıralar, bu ürkütücü zihin kontrolünün ardındaki bilimsel gerçekliği ortaya çıkarmak için bir dizi deney yapılmakta.

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