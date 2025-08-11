Zirvede saklı cennet: Gümüşhane'de ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor

Haberin Devamı

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, halk arasında "göze" olarak bilinen 8 küçük su kaynağıyla beslenen Çakırgöl'e, sis altında 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa tutkunları, Taşköprü Yaylası'ndan başlattıkları yürüyüş parkurunda, Sarıtaş, Arnastal, Sıçanyurdu, Kürtdere ve Divane yaylarını geçerek mor, beyaz ve sarı çiçekler eşliğinde Çakırgöl'e ulaştı.

Göl kenarında piknik yapan doğa tutkunları, ayrıca 3 bin 50 metre yükseklikte Çakırgöl Dağı'na tırmandı.

Kulüp üyelerinden Ömer Faruk Şahin, AA muhabirine, ilk defa dağ yürüyüşüne katıldığını, keyifli bir deneyim yaşadığını söyledi.

Şahin, yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Benim için çok iyi bir deneyimdi. Gerçekten çok keyif aldım. Yolun yarısında düşer gibi oldum ama ayağa kalktım. Heyecanlı ve eğlenceli bir deneyim oldu." dedi.

Habib Demir ise yürüyüşün tırmanışla başladığını belirterek, "Oldukça eğlenceliydi. Yorucu ve bir o kadar da eğlenceliydi. Dönüş yolunda sis de vardı." görüşlerini paylaştı.