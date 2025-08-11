Yüzyıllık gelenek yeniden hayat buluyor: Kırıkkale'de genç usta hayran bırakıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.08.2025 - 10:12

Yüzyıllardır Anadolu'nun bereketini sofralara taşıyan taş değirmenler, Kırıkkale'de bir ustanın ellerinde yeniden hayat buluyor. Granit taşlardan üretilen bu özel değirmenler, uzun ömürlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Kırıkkale'de yaşayan 29 yaşındaki oyma sanatçısı Kemal Cesur, yüzyıllardır Anadolu'nun bereketini sofralara taşıyan taş değirmenleri modern teknolojiyle yeniden üretiyor.

Dağlardan getirdiği granit taşları atölyesinde işleyen Cesur, ev elektriğiyle çalışan 220 voltluk doğal taş değirmenler imal ediyor.

Granit taşın aşınmaya karşı yüksek direnci sayesinde değirmenler uzun yıllar kullanılabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap torna sanatçısı olan Cesur, "Dağlardan kestiğimiz granit taşları buraya getiriyorum. Burada yuvarlıyor, çemberini çiziyor, deliğini açıyoruz. Demir şase üzerine bu şekilde, ev elektriğiyle çalışan 220 voltluk doğal taş değirmeni imalatı yapıyoruz. Bu değirmenimiz, atalarımızın kullandığı su değirmeni kıvamında olduğu için unu yakmadan tam buğday unu üretiyor. Aynı zamanda bulgur, tuz, kahve, tahin gibi malzemeleri de çekebiliyor. Taşın kesilip buraya getirilmesi ve bu hale getirilmesi yaklaşık bir ayımızı alıyor" dedi.

Hevesli ve meraklı olduğu için böyle bir çalışma yaptığını belirten Cesur, "Portatif olarak ürettiğimiz bu değirmenlere daha sonra talep geldi. Bu taşın özelliklerinden biri de kolay kolay aşınmaması. Bu sayede değirmen taşını uzun yıllar kullanabilme imkanı sağlıyor" diye konuştu.

