Zigana'nın zirvesinde "kar" yoğunluğu

Doğu Karadeniz'in kış turizminde amiral gemisi olan Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı, kayak sezonunun gecikmesine aldırmayan tatilcilerin akınına uğradı. Dün gece etkili olan yağışla kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde pistler henüz kayak yapmaya elverişli olmasa da manzarayı görmek isteyenler bölgede araç park edecek yer bırakmadı.



"İnsanlar şehrin kasvetinden kaçıyor"

Binden fazla aracın giriş yaptığı bölgede yaşanan yoğunluğu "kara duyulan özlem" olarak nitelendiren tesis yetkilisi Abdullah Eroğlu, şehir merkezi ile zirve arasındaki hava farkına dikkat çekti. Sezonun bu yıl gecikmeli başladığını ancak ilginin yoğun olduğunu belirten Eroğlu, "Bu kalabalık tamamen kara olan hasret. Şehir merkezlerinde kar yok. Sabah evden çıktığımda merkezde çok kötü bir hava vardı. Yukarıya geldiğimde ise acayip güzel bir manzara ve açık bir hava ile karşılaştım. İnsanlar şehrin kasvetinden buraya gelerek hem temiz havayla buluşuyor hem de eğleniyor. Haftanın stresini atabilecekleri en güzel nokta Zigana" dedi.



Pistler hafta sonuna hazırlanıyor

Kayak sezonunun henüz tam anlamıyla açılmadığını ancak diğer tüm hizmetlerin sürdüğünü belirten Eroğlu, pistlerin durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu kar iki günde yağdı. Önümüzdeki bir iki gün boyunca da kar bekliyoruz. Onlar da tamamlandığında pistlerimiz hazır hale gelir. Mekanik tesislerimiz hazır, güvenlik önlemleri alındı. Şu an kayak açık olmasa da kızak, ATV turları, kar motoru ve restoran hizmetlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız 7'den 70'e buraya gelip, bu kadar yolu boşuna gelmemiş oluyorlar."



"Yılın ilk karı için her sene geliyoruz"

Trabzon şehir merkezinden ailesiyle birlikte gelen ziyaretçilerden Zeki Usta, Zigana'nın kendileri için bir gelenek olduğunu söyledi. Bölgedeki işletmelerin ve ortamın samimiyetine vurgu yapan Usta, "Kızlarımla beraber hafta sonu tatili için geldik. Biz buraya her sene geliyoruz. Buralar bizim uğrak noktamız. Kar ilk buraya düştüğü için sezonu burada açıyoruz. Çocuklar için harika bir ortam. 4-5 saat vakit geçirip dönüyoruz" ifadelerini kullandı.