Zigana Geçidi'nde eskisinde eğleniyor, yenisinden geçiyorlar!

Haberin Devamı

Bir zamanlar sürücülerin korkulu rüyası olan, kış aylarında geçit vermeyen Zigana Dağı, yeni Zigana Tüneli'nin açılmasıyla kimlik değiştirdi. Ulaşım yükünü 1000'li rakımlardaki yeni tünele devreden tarihi geçit, hafta sonu yağan karla vatandaşların akınına uğradı. 1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açılan ve yıllarca Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan bin 702 metre uzunluğundaki eski Zigana Tüneli, bu kez ulaşım için değil eğlence için doldu taştı. Sahil kesiminde ve şehir merkezlerinde kar yağışının olmaması nedeniyle beyaz örtüyü görmek isteyen yüzlerce kişi, araçlarıyla geldikleri tünelin Torul ilçesi çıkışında uzun kuyruklar oluşturdu. Tünel çıkışındaki alana araçlarını park eden vatandaşlar horon oynadı, çocuklar naylon poşetlerle kaymanın tadını çıkardı. Kalabalık arasında en dikkat çeken anlardan biri ise kar üzerinde kutlanan doğum günü oldu. Kızlarının 2. yaş gününü kutlamak için Zigana’yı tercih eden Hülya Ateş, "Kızımızın 2. yaş günü var. Burada böyle güzelce kutlamak için geldik. Hem karla tanışsın istedik, bu atmosferi de kaçırmak istemedik. Normalde doğum günü evde kutluyoruz ama bugün böyle kar da yağınca burada kutlayalım istedik" dedi.



Sezer Yeşiltaş ise, "Kızımız 2 yaşında oldu. İnşallah uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum. Ben ilk defa buraya geliyorum ama çok güzel bir ortamı var. Kar yağışı gayet güzel oldu" ifadelerini kullandı.



"Aşağıda kar yok, yukarı kaçtık"

Zigana'nın eski yolunun artık turistik bir rota haline geldiğini belirten Erhan Sarı, "Aşağıda kar yoktu. Dedik bir yukarı çıkalım, kar görelim, biraz eğlenelim. Akşamları aslında daha güzel oluyor ama dün çalışıyorduk, gündüz gelelim dedik. Arka tarafa gelmiştik ama bu tarafa ilk defa geldik" diye konuştu.



Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Yeni tünelin konforuna rağmen eski yolun manzarası, fotoğraf tutkunlarını da cezbetmeye devam ediyor. Trabzon merkezden geldiğini belirten Bilgenur Akpınar, "Karı görmeye geldik. Daha önce gelmiştim, tekrar görmek için yine geldik. Özellikle fotoğraf için gelelim istedik. Her zaman fırsat olmuyor ama yağdığında gelmeye çalışıyoruz, seviyoruz burayı" dedi.



"Coğrafya kaderdir dedikleri bu olsa gerek"

Tünel çıkışında yaktığı ateşin başında çay demleyen ve manzarayı izleyen Ömer Terzioğlu ise ortamı esprili bir dille şöyle özetledi:

"Hafta sonları buraya ailecek geldik. Karı gören masum köylüler gibi, sanki karı ilk defa görmüş gibi ama senenin ilk karı olduğu için kalabalıktan belli oluyor. Her kesim insan burada var, eğleniyoruz. Ateşimizi yaktık, çayımızı demliyoruz. Gelen insanlarla sohbet ediyoruz. Coğrafya kaderdir dedikleri bu olsa gerek. Şu manzarayı zaten görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok."