Zeytinli kahveden sonra bunu da yaptılar! Tadına bakanlar şaşkınlığını gizleyemiyor...

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Zeytinin Türkiye'nin en önemli milli değerlerinden biri olduğunu ve ülkede bol miktarda üretildiğini belirten zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, önümüzdeki yeni sezonda zeytin rekoltesinde ciddi bir artış ve yüksek bir verim beklendiğini dile getirdi.

Sektörde katma değerli ürünler geliştirmek adına sürekli Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Kürlek, daha önce zeytinli Türk kahvesi üreterek bu alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini, şimdi ise bu yenilik halkasına zeytinli helvayı eklemenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

Yeni satışa sunulan ürünün muhteviyatı ve pazar hedefleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Mustafa Kürlek, zeytinli helvanın içerisinde doğrudan zeytinin kendi meyvesinin yer aldığını ve üründe net yüzde 12 oranında zeytin kullanıldığını vurguladı. Piyasaya çıktığı ilk andan itibaren tüketicilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ve ürünün büyük bir beğeni topladığını söyleyen Kürlek, bu yenilikçi lezzetin uluslararası pazarlara açılması için ihracat altyapı çalışmalarına da hız verdiklerini belirtti. Önümüzdeki süreçte düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası gıda fuarlarında zeytinli helvayı sergileyeceklerini kaydeden Kürlek, tanıtım faaliyetlerini artırarak Türk zeytinini dünyada daha farklı konseptlerle temsil etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.