Zeytinburnu'nda kadın telefonunu çalan hırsızı vatandaşlar yakaladı

Olay Perşembe günü öğle saatlerinde Seyitnizam Mahallesi Seyit Nizam Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi caddede cep telefonuyla konuşan kadının arkasından yaklaşarak telefonunu çaldı.

VATANDAŞ HIRSIZI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Şüpheli caddeden koşarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Bu sırada cep telefonu çalınan kadın uzun süre bağırarak şüpheliye tepki gösterdi. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalınan cep telefonu sahibine verilirken, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.