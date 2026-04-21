Zeytin üreticisine kritik uyarı: Sarıgöl'de "pamuklu bit" alarmı

21.04.2026 - 08:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde zeytin üreticileri, verimi ciddi şekilde etkileyen pamuklu bit zararlısına karşı uyarıldı. Yetkililer, çiçeklenme öncesi yapılacak mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin üretimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunarak üreticileri pamuklu bit zararlısına karşı uyardı.

Yapılan kontrollerde, zeytin ağaçlarında zarara yol açan pamuklu bit ile mücadele zamanının geldiğine dikkat çekilirken, üreticilerin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri istendi. Yetkililer, zararlının tespit edilmesi halinde çiçeklenme dönemi başlamadan önce ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.
Tarım ekipleri tarafından yapılan açıklamada, pamuklu bit zararlısının zamanında kontrol altına alınmaması durumunda ürün kaybına neden olabileceği belirtilerek, "Üreticilerimizin zeytin bahçelerini dikkatle gözlemlemesi ve zararlı görülmesi halinde gecikmeden müdahale etmesi gerekiyor" denildi.

İLGİLİ HABER

Bursa’nın kalbinde imar hareketliliği: Nilüfer’de 6 mahallenin planı değişti
Bursa’nın kalbinde imar hareketliliği: Nilüfer’de 6 mahallenin planı değişti

Ayrıca, özellikle çiçeklenme öncesi dönemde yapılacak doğru ve bilinçli ilaçlamanın hem verim hem de kalite açısından belirleyici olduğuna dikkat çekildi.

Yetkililer, üreticilerin yalnızca ruhsatlı ve önerilen bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, bilinçsiz ilaçlamanın hem çevreye hem de ürüne zarar verebileceği uyarısında bulundu.

 

    Altın fiyatları son dakika! 21 Nisan 2026 gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı tablo!
    #Ekonomi

    Altın fiyatları son dakika! 21 Nisan 2026 gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı tablo!

    Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Erzurum Adliyesi'nde!
    #Gündem

    Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Erzurum Adliyesi'nde!

    Trabzon'da 2 bin yıllık sır gün yüzüne çıkıyor! Tabakhane Köprüsü’nün altından 'Antik Şehir' çıkabilir: Şehrin içine kadar uzanıyor
    #Gündem

    Trabzon'da 2 bin yıllık sır gün yüzüne çıkıyor! Tabakhane Köprüsü’nün altından 'Antik Şehir' çıkabilir: Şehrin içine kadar uzanıyor