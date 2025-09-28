Zeytin sıkım sezonu başladı! Üreticilerin yeni uğrak yeri olacak

Haberin Devamı

Köprübaşı'nda Zeytinyağı Fabrikası sahibi olan Ecz. Aydın Mergen, zeytinleri soğuk sıkım yöntemiyle işlediklerini belirterek, "Fabrikamızın tüm hazırlıklarını tamamladık. Köprübaşı İlçe Hastanesi karşısında hizmete açtığımız tesisimizde, son sistem makinelerle bölge halkımıza hizmet veriyoruz. Zeytinyağı çıkarmak isteyen tüm üreticilerimizi fabrikamıza bekliyoruz" dedi.

Mergen, bölgede hasat sonrası zeytinlerin bekletilmeden işlenmesi gerektiğini vurguladı ve kendi markaları ile dünya çapında tanınan markaların yağlarının da fabrikalarında üretildiğini ifade etti. "Köprübaşı, zeytin ve zeytinyağında tarımsal üretimde büyük öneme sahip bir bölge ve dünya çapında biliniyor. Ege Üniversitesi de bölgemizi zeytin yetiştiriciliği için en uygun coğrafyalardan biri olarak gösteriyor" diye ekledi.

Kaliteli ve güvenilir hizmet sunduklarını belirten Mergen, "Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Teknolojiyi etkin şekilde kullanarak müşterilerimizin her konuda yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü işimizi önemsiyoruz." dedi.

Sezonun bereketli olmasını dileyen zeytin üreticisi Harun Selim Kocabaş ise, "Tüm çiftçilerimiz için hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyorum." dedi.

Manisa'da Akhisar'dan sonra Köprübaşı ilçesi, 41 bin ton zeytin üretimiyle ilin ikinci, Türkiye genelinde ise yedinci sırada yer alıyor.