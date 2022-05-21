Zencefilli-cevizli COVID-19 şurubu TÜBİTAK tarafından incelemeye alındı

Endüstri Mühendisi, Ar-Ge Uzmanı Ziya Can Koçak ve ekibinin normal beslenmeyi takviye amacıyla geliştirdiği zencefil ve ceviz etken maddeli Şurup, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylandı. Ancak Ar-Ge çalışmalarının ardından, şurubun bütün zararlı bakteri ve virüslere karşı geniş etkili olabileceği görüldü. Şurup numunesi, araştırmalar ve görüşmeler sonrasında TÜBİTAK MAM’a teslim edildi. Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Ziya Can Koçak şunları söyledi: “Sitotoksisite testlerinden 2020’de başarıyla geçen ilaç adayımız, çağımızın en büyük salgını COVID-19 için test edildi. İlacın, virüsün etkisini 31 saat geciktirdiği ve azalttığı görüldü. Test sonuçları son derece olumlu.

COVID-19 ve mutasyonları ile ilgili aşıdan sonra, ilaç alanında dünya çapında bu başarıyı yakalamış en ciddi ve etkili tek sıvı ilaç buluşu da yine biz Türklere nasip oldu. En kısa zamanda Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan Üniversite hastanesinde ilaçlarımızın FAZ 1 hızlı geçiş FAZ 3 çalışmalarına (insan üzerinde çalışmalar) özellikle COVID-19 ve bütün mutasyonları ile birlikte diğer bütün enfeksiyon hatta kanser alanlarında başlanacak.

‘BAKANLIK DA İNCELİYOR’

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bilgilendirildi. Sağlık Bakanlığı’nda konu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı’na iletildi. Şu anda ilaç adayımız Sağlık Bakanlığı’nca da incelemeye alındı. Onaylanması halinde ürünümüz takviye edici gıdadan, ilaç aşamasına geçecek.” (Hürriyet)