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Zehir tacirlerine büyük darbe! Kilolarca ele geçirildi

18.06.2026 - 12:24Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Zehir tacirlerine büyük darbe! Kilolarca ele geçirildi

İstanbul'da narkotik polisinin adım adım takibi sonucu iki ilçede dev bir operasyona imza atıldı. 4 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, aramalarda 187 kilodan fazla metamfetamin, hassas teraziler ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ve Şişli'de tespit edilen 2 ikamet adresi ve 1 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 365 bin 990 TL ve 600 dolar para, 3 adet hassas terazi, 4 parça halinde 9 kilo ara kimyasal madde, 17 parça halinde 159 kilo sıvı metamfetamin, 29 parça kristal formda 28 kilo 250 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda, 187 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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