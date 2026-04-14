Zahter hasadı başladı! Üreticiler umutlu

14.04.2026 - 19:45

Kaynak: İHA

Hatay'ın Altınözü ilçesinde başlayan zahter hasadı devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, hasada katılarak ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde hasat süreci yerinde takip edilerek kekik türü olan zahter üretim alanlarının genel durumu değerlendirildi, üreticilerden üretim ve hasat süreçlerine ilişkin bilgi alındı.

İl Müdürü Türkmen, üreticilerle bir araya gelerek; verimlilik, kalite, kurutma ve pazarlama süreçleri ile sürdürülebilir üretim konularında değerlendirmelerde bulundu.

Türkmen, emek veren tüm üreticilere bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.

