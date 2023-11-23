Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü yayımladı!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, desteğine karşılık Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokol imzalamıştı. 24 Mayıs'ta imzalanan protokoldeki temel ilkeler kamuoyuyla paylaşılmış ancak hükümetin oluşturulması ve görev bölümüyle ilgili maddeler gizli tutulmuştu. Bu durumdan haberi olmadığını açıklayan 6'lı masa ortakları ise Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenmişti.

İŞTE VERİLEN BAKANLIKLAR

Ümit Özdağ, gizli tutulan maddelerin yer aldığı protokolü sosyal medya hesabından paylaştı. İki metinden oluşan protokolde, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri ile iki bakanlık verdiği ortaya çıktı. Ayrıca güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bakan yardımcılıklarının da Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi de metinde yer aldı.

ÖZEL'E DE SERT ÇIKTI

Özdağ, açıklamasında protokolden rahatsız olduğunu açıklayan Özgür Özel'e de sert sözlerle yüklendi. Özel için "Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten insafsızca istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye'nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmaya hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır. Öyle gözüküyor ki CHP liderliği geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine yeni vahim hatalar ile yeni bir başarısızlığa doğru yelken açmaktadır" ifadelerini kullandı.

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