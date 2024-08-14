Zafer Arpacı hangi partiden? Banal Belediye Başkanı Zafer Arpacı kimdir, nereli, kaç yıldır belediye başkanı?

Zafer Arpacı kimdir? sorusu gündemde. Bağımsız aday olarak seçime girerek belediye başkanı olan Arpacı, AK Parti’ye geçti.

ZAFER ARPACI KİMDİR?

1964 yılında Banaz'da doğan Zafer Arpacı, ilk ve orta öğretimini Banaz'da tamamladı. Aile şirketi olan Yayla Akar Et Entegre Tesislerini, aynı zamanda Uşak Ticaret Borsası Kurucu Başkanı olan Babası merhum Fevzi ARPACI VE Kardeşi Sefa ARPACI ile birlikte kuran Zafer ARPACI, aynı zamanda Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 13 yıldan beri başkanlığını sürdürmektedir. Zafer ARPACI, Pancar Ekicileri Kooperatifleri'nin üst kuruluşu olan PANKOBİRLİK'te de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte ve İhale Komisyon Başkanlığı yapmaktadır.

Bir çok sivil toplum örgütünde yönetici ve kurucu olarak yer alan Arpacı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Banaz Belediye Başkanlığına seçilmiştir.