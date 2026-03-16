Zabıta ve seyyar satıcı birbirine girdi: İstanbul'da gergin anlar

Olay, Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede denetim yapan zabıta ekipleri, kamyonetiyle seyyar satış yaptığı öne sürülen kişi ve oğluna müdahale etti. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, zabıta ekiplerinin aracın bagajında bulunan bir tahtayı çektiği, bu sırada tahtanın seyyar satıcının başına çarptığı görülüyor.

Görüntülerde daha sonra zabıta ekiplerinin kamyonetin kasasının kapağını sert şekilde kapattığı ve satıcıya ceza yazılacağını söylediği duyuluyor. Seyyar satıcının ise “Kafama neden vuruyorsun?" diyerek tepki gösterdiği anlar görüntülere yansıyor.