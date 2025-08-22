Yüzüklere Efendisi'ndeki Ent ağacı gerçek oldu: 'Piramitler inşa edilirken o filizleniyordu!'

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.08.2025 - 17:48

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yeryüzündeki en yaşlı 5 ağaçtan birisi olan 4121 yıllık porsuk ağacını paylaştı.

DKMP, sosyal medya hesabından Zonguldak'ın Gümeli ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yaşlı ağacını paylaştı. Paylaşımda yer alan porsuk ağacının M.Ö 2000'li yıllarda filizlendiği ve yeryüzünde yaşayan en yaşlı 5 ağaçtan biri olduğu belirtildi.

"4121 YAŞINDAKİ PORSUK AĞACI M.Ö. 2000'Lİ YILLARDA FİLİZLENDİ"

DKMP'nin videolu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Zonguldak Gümeli'de Tabiat Anıtı olarak koruduğumuz 4121 yaşındaki Porsuk Ağacı M.Ö. 2000'li yıllarda filizlendi. Türkiye'nin en yaşlı ağacı, dünyanın en yaşlı porsuk ağacı, yeryüzünde yaşayan en yaşlı 5 ağaçtan biri. Mısır'da piramitler inşa edilirken o da göğe doğru yükseliyordu."

