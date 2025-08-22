Yüzüklere Efendisi'ndeki Ent ağacı gerçek oldu: 'Piramitler inşa edilirken o filizleniyordu!'

DKMP, sosyal medya hesabından Zonguldak'ın Gümeli ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yaşlı ağacını paylaştı. Paylaşımda yer alan porsuk ağacının M.Ö 2000'li yıllarda filizlendiği ve yeryüzünde yaşayan en yaşlı 5 ağaçtan biri olduğu belirtildi.

"4121 YAŞINDAKİ PORSUK AĞACI M.Ö. 2000'Lİ YILLARDA FİLİZLENDİ"

DKMP'nin videolu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Zonguldak Gümeli'de Tabiat Anıtı olarak koruduğumuz 4121 yaşındaki Porsuk Ağacı M.Ö. 2000'li yıllarda filizlendi. Türkiye'nin en yaşlı ağacı, dünyanın en yaşlı porsuk ağacı, yeryüzünde yaşayan en yaşlı 5 ağaçtan biri. Mısır'da piramitler inşa edilirken o da göğe doğru yükseliyordu."