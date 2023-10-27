‘Yüz Yıl’ın coşkusu katlanarak artıyor"

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kırmızı beyaza bürünen Türkiye’nin her noktasından birbirinden renkli görüntüler geliyor. Bursa’da Türk bayrağı üretimi yapan bir fabrikanın yetkilileri taleplerin yaklaşık yüzde 350 arttığını, geçtiğimiz yıllarda aylık 3 milyon metre bayrak üretimi yaparken şu an aylık 10 milyon metre üretim yapmaya başladıklarını ifade etti.

Burdur’da 112 Acil Çağrı merkezini arayarak Türk bayrağı talebinde bulunan Nazan Çimen’in (74) isteği ise polis ekipleri tarafından yerine getirildi. Yaşlı kadın teslim aldığı bayrağı öperek polislerin yardımıyla evinin balkonuna astı. Aynı zamanda doğum günü olan Çimen’e ekipler tarafından pasta da kesildi.

Düzce’de, “Köyümde Cumhuriyeti Yaşıyorum” projesi çerçevesinde, 278 köy ve 115 mahalle bayraklarla donatıldı.

Ankara’da Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Festivali’nde en küçüğü 7, en büyüğü 77 yaşında olan 100 çellistin verdiği konser büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında Atatürk’ün giysilerinin sergilendiği Olgunlaşma Enstitüsü Cumhuriyet Defilesi de başkentliler ile buluştu.

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Samsun’da minik öğrenciler hastanede bando eşliğinde Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Bayrak sallayarak hastaneyi dolaşan öğrenciler hastalara moral oldu.

Sinop İstiklal İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından “Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık” yürüyüşü gerçekleştirildi.

İzmir’de, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Folkart tarafından hazırlanan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi Folkart Gallery’de ziyarete açıldı.

Kayseri’de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 100. Yılında Cumhuriyet Konseri verdi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Gençlerimiz oldukça Cumhuriyet yüzyıllarca yaşayacak” dedi.

Gölcük’te 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen bocce turnuvasında 7’den 70’e her yaş gurubundan bireyler, 100. yıl coşkusunu sporla yaşadı.

Bitlis’te Zübeyde Hanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi hazırladı. Mutki ilçesinde de öğrenciler özel koreografi oluşturudu.

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Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinden öğrenciler Cumhuriyet teması ile süsledikleri trenle Mersin’e gitti.

Karabük’teki tüm öğrenci yurtlarının ışıklarıyla sahnelenen “100. Yıl” koreografisi görsel şölen oluşturdu.

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı, açılan 25 metrelik dev Türk bayrağıyla kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesi olan Amasya Tamimi’nin bir örneğini alan 7 bisikletli 329 kilometre pedal çevirerek Ankara’ya götürmek için yola çıktı.

Özlenen “Cumhuriyet Baloları” 100. yılda geri dönüyor! Hybrid Community platformu bu sene 29 Ekim’de İstanbul’daki tarihi Pera Palace Hotel’de Cumhuriyet Balosu düzenliyor. Baloda Cumhuriyet’in ikonik lezzetleri sunulacak, Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalınıp vals gösterileri yapılacak. Ayrıca Atatürk’ün ve İnönü’nün kaldıkları odalar da rehber eşliğinde gezilecek.