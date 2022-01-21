GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem Yüz tanıma sisteminden PKK üyesi olduğu belirlendi
HaberlerGündem Haberleri Yüz tanıma sisteminden PKK üyesi olduğu belirlendi
ABONE OL

Yüz tanıma sisteminden PKK üyesi olduğu belirlendi

Afyonkarahisar'da yabancı kişilere yönelik uygulamada kimliğini vermek istemeyen Suriye uyruklu M.Y.'nin, yüz tanıma sistemi ile PKK/PYD üyesi olduğu ortaya çıktı.

21.01.2022 - 17:59 | | Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Yüz tanıma sisteminden PKK üyesi olduğu belirlendi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yabancı uyruklu kişilere yönelik Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan uygulamada kimliğini vermek istemeyen M.Y.'nin, 'Yüz Tanıma Sistemi' ile yapılan sorguda PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Terör örgütü üyeliği suçundan 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapıldığı ortaya çıkan M.Y.'ye, süresiz sınır dışı kararı verildi. Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.Y., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

GÜNCEL HABERLER

On Numara sonuçları açıklandı! 21 Ocak On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları açıklandı! 21 Ocak On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara sonuçları açıklandı! 21 Ocak On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları açıklandı! 21 Ocak On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber
Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber
Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar memur ve emeklilere hangi ay, ocak ayının kaçında ödenecek, memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi?

Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar memur ve emeklilere hangi ay, ocak ayının kaçında ödenecek, memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi?

Sıradaki Haber