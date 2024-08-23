Yusuf Dikeç'in ikonik pozu, sınav sorusu oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, öğrenci alımı için yetenek sınavı düzenlendi. Fakülteye girebilmek için müracaat eden 250 öğrenci için 2 oturumlu sınav yapıldı. İlk oturumda masaya konulan objeleri çizerek sınav komisyonundan geçer not alan öğrencilerden, ikinci oturumda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in atış pozunu çizmeleri istendi.

İkonik pozun sınav sorusu olmasına ilişkin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmed Kavukcu, "Öğrencilerimize hem yeteneklerini hem de günlük olayları nasıl takip edebildiklerini, çevrelerini algılayıp, algılamadıklarını değerlendiren sorular sorduk. Sınavda, öğrenciler Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafını mekanik, robot mantığıyla çizecekler" dedi.