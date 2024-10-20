Yurt genelinde 2,8 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ve jandarma trafik ekiplerinin 1 haftada 2 milyon 855 bin 748 aracı denetlediğini duyurdu.

Denetimlerde, hız ihlali yapan, emniyet kemerini takmayan, araç muayenesini yaptırmamış, sürücü belgesiz araç kullanan, mevzuata aykırı çakar lamba takan ve trafik sigortasını yaptırmayan toplam 515 bin 232 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle;

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 10-17 Ekim 2024 tarihleri arasında: 2 Milyon 855 bin 748 araç denetlendi.

- Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 361 sürücüye işlem yapıldı.

- Hız ihlalinde bulunan 137 bin 864,

- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 374,

- Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 624,

- Sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 103 ve

- Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

* Toplam 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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* Trafik personelimizce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları takip edilmekte ve başta “kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı olmak üzere” trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir.

* Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.

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