Yurt dışı çıkış harcı neden var, yurt dışı çıkış harcı nedir? Diğer ülkelerde yurtdışı çıkış harcı var mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam ve vergi düzenlemesi konusunda açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olmasının 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Güler, "Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır" dedi. Böylece 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 oranında zam gelmiş oldu. Peki, Yurt dışı çıkış harcı neden var, yurt dışı çıkış harcı nedir?

Yurt dışı çıkış harcı neden var?

Yurt dışına seyahat etmeyi sevenler pasaport ve vize gibi işlemlere ek olarak yurt dışı çıkış harcı da ödemekle yükümlüdür. Söz konusu işlem yurt dışına çıkarken tamamlanması gereken prosedürlerden biridir. Harç ödenmediği durumlarda yurt dışına çıkış yapmak mümkün olmaz.

Yurtdışı Çıkış Harcı Nedir?

Yurtdışına çıkış harcı yurt dışına giderken Türkiye'den TC Pasaportu ile çıkış yapanlardan alınan harçtır.

Diğer ülkelerde yurtdışı çıkış harcı var mı?

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Farklı ülkeler, turistler ve yurtdışına çıkacak vatandaşları için vergi benzeri uygulamaları uçak biletlerine yansıtıyorlar. Ayrıca vergi benzeri uygulama bulunan ülkelerin çoğu sadece kendi vatandaşlarından değil, o ülkeye girip çıkan herkesten aynı vergiyi alıyor. Türkiye’deki uygulama gibi (yurtdışına çıkarken alınan bir harç pulu uygulaması) yurtdışına çıkış vergisi alan ülkeler ise İran ve Filipinler. İki devlet de sadece kendi vatandaşlarından yurtdışına çıkış vergisi alıyor.

Örneğin Kamboçya, Çin, Hong Kong, Kosta Rika, Küba, Suudi Arabistan, Tayland gibi ülkelerde vergi uçak bileti fiyatına ekleniyor.

Britanya, İrlanda gibi ülkelerde çıkış parası “tax” olarak sayılırken Avustralya’da bu ücretin ismi “charge” (ödemek durumunda kaldığınız para).

Travel Update isimli internet sitesinde yer alan bir yazıda Britanya, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İrlanda gibi Avrupa ülkelerine seyahat eden yolcuların bu ülkelerden çıkışta ödemek durumunda kaldıkları vergi benzeri ücretlerin oranlarından bahsediliyor. Adı geçen ülkelere gitmek isteyen yolcular bilet aldıklarında birbirinden çok farklı vergiler ödüyorlar.

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